Obiščite knjigarne in kupite knjige

Potem, ko so se prejšnji teden ob sprostitvi ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa ponovno odprle knjigarne, se danes 11. maja v organizaciji Javne agencije za knjigo RS (Jak) ter v sodelovanju s knjigotržci in knjigarnarji začenja kampanja Vrnitev napisanih, ki bo s spletnimi vsebinami in TV oglasi do konca meseca pozivala k obisku knjigarn in nakupu knjig.

Pri kampanji sodeluje več kot 60 slovenskih knjigarn, v njej pa poleg knjigarjev in vodje knjigarne Konzorcij Katarine Modic nastopajo še Dušan Šarotar, Vlado Kreslin, Vesna Milek, Tadej Golob, Valentina Smej Novak in Nik Škrlec.

Dušan Šarotar je poudaril, da knjiga ni le objekt za kratkočasenje, da prebrodimo osamljenost ali da bi se razvedrili, ampak je že od začetka oblika mišljenja. Skozi njo se formira ne samo posameznik ampak predvsem civilizacija. Sam pa si kot ustvarjalec predvsem zastavlja vprašanje, kakšen smisel ima knjiga danes - ali so v njej zapisana le stara znanja, ali pa so knjige tudi neka možnost za mišljenje prihodnosti.

Direktorica Jaka Renata Zamida pa je pred začetkom promocijske kampanje povedala, da so jo želeli zasnovati ne le za knjižno panogo, temveč skupaj z njo: "Ob Jaku, ki kampanjo naroča in izvaja, smo v delovno skupino povabili Ingrid Celestina, predsednico združenja knjigotržcev, ki je tudi v tesnem stiku z vsemi knjigarnarji, Sama Ruglja kot predstavnika založnikov ter Zdravka Dušo, dolgoletnega urednika in tekstopisca kot enega izmed glavnih avtorjev sporočil kampanje."

S kampanjo želijo ljudi, ki so morda zdaj še nekoliko zadržani, opozoriti na ponovno odprtje knjigarn in na nabor novih knjig, ki jih v tem času ni bilo možno kupiti, zato naj poleg knjižnice obiščejo tudi knjigarno in si kupijo kakšno knjigo.

Kampanjo bodo spremljali tudi ilustrirani plakati Izarja Lunačka z navodili ob obisku knjigarn. Zatem bo 13. junija izšla še tematska številka revije Bukla, ki bo dodana časopisom Delo, Primorske novice in Večer.