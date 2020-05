Gledališče igralcem ponudilo plačilo za predstave v praznem teatru

Londonsko Nacionalno gledališče bo vsem igralcem, ki so v času zaprtja gledališč sodelovali pri predstavah na spletu, ponudilo plačilo

Antonij in Kleopatra

© www.nationaltheatre.org.uk

Londonsko Nacionalno gledališče bo vsem igralcem, ki so v času zaprtja gledališč sodelovali pri predstavah na spletu, ponudilo plačilo. Med njimi so James Corden, Benedict Cumberbatch, Gillian Anderson in Ralph Fiennes. Gre za simboličen znesek, predviden za nastopajoče v vseh produkcijah Nacionalnega gledališča, ki so jih od začetka aprila ponudili na portalu YouTube, vsak umetnik pa se bo sam odločil, ali ponujeno plačilo sprejme.

"Čeprav se gledališče še naprej sooča z negotovo finančno prihodnostjo, se nam zdi, da lahko ponudimo plačilo vsem sodelujočim umetnikom," je povedala izvršna direktorica Lisa Burger, saj se v gledališču zavedajo, da je za mnoge od njih sedanji čas še posebej zahteven.

V gledališču so akcijo Nacionalno gledališče doma (National Theatre at Home) začeli v aprilu kot odziv na zaprtje gledališč in kinematografov zaradi pandemije novega koronavirusa. Predstave so dostopne brezplačno, gledalce pa spodbujajo k prostovoljnim prispevkom.

Kot je povedala izvršna direktorica gledališča, so bili presenečeni in navdušeni nad velikodušnimi prispevki, ki so jih prejeli, dosegli pa so tudi sporazum z igralskim sindikatom Equity, da bodo plačali vsem umetnikom in ustvarjalcem, ki sodelujejo v predstavah, dostopnih na spletu.

Na spletu so si gledalci lahko med drugim ogledali Shakespearovo komedijo Dvanajsta noč ali Kar hočete, do 14. maja pa je na voljo Shakespearova tragedija Antonij in Kleopatra, v kateri nastopata Ralph Fiennes in Sophie Okonedo. Ogledati si je mogoče še Frankensteina Dannyja Boyla, v prihodnjih tednih pa bo med drugim na voljo tudi Shakespearova tragedija Koriolan.

V prihodnjih tednih bodo program obogatili z nekaterimi predstavami partnerskih gledališč, med katerimi bo predstava gledališča Young Vic iz leta 2014 Tramvaj Poželenje ameriškega dramatika Tennesseeja Williamsa, v kateri igrata Gillian Anderson in Vanessa Kirby.