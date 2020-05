Tedenski pregled kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Eneja Gale z naslovom Na ramenih pritlikavcev, fotografsko razstava Tekma je bila odpovedana -Zadnje leto življenja Josipa Broza Tita, spletni pogovor med Brettom Scottom in Geertom Lovinkom, pogovor o izzivih mednarodnega povezovanja v gledališču v času korone, ki ga pripravljata Gledališče Glej in Slovenski gledališki inštitut.

Ponedeljek, 11. maj

MoneyLab #8, ki je bil prvotno načrtovan kot konferenca v Kinu Šiška, so zaradi pandemije preoblikovali v serijo prenosov v živo, ki bodo potekali vsak ponedeljek ob 17.00. Začetek 11. maja s pogovorom med Brettom Scottom in Geertom Lovinkom.

V Galeriji Kresija Ljubljana bo od 11. maja do 11. maja na ogled razstava Eneja Gala Na ramenih pritlikavcev. Razstavni prostor se prelevi v laboratorij, kjer je lutkovni performans osrednji dogodek, čeprav fizično nastopi kot obstranski, in tako poskrbi, da se že sam temelj razstave izogne centru pozornosti kakor pikri sinonim prakse zapostavljenih subjektov.

© Kaja Brezočnik

Torek, 12. maj

V Muzeju novejše zgodvine Slovenije bo od 12. maja do 28. junija na ogled fotografska razstava Tekma je bila odpovedana -Zadnje leto življenja Josipa Broza Tita. Kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih življenja predsednika? Kako je potekalo zdravljenje v ljubljanskem Kliničnem centru, in kako se njegovega bivanja spominjajo takratni uslužbenci? Razstavo sestavlja bogato fotografsko gradivo iz muzejske Fototeke ter gradivo drugih institucij, v sestavljanju zgodbe zadnjih dni med Ljubljano in Beogradom. Prikazala bo tudi (ne)znane drobce iz življenja zadnjega voditelja Jugoslavije, ki je čez dobrih deset let dokončno razpadla v mednacionalnih vojaških spopadih. Med drugim bo na ogled hranjeno gradivo iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije, kot je delovna uniforma medicinske sestre, ki ga je v času zdravljenja negovala, in znački, ki so jih nosili najbolj eminentni udeleženci pogrebne slovesnosti. Posebno mesto na razstavi je namenjeno predstavitvi in zgodbi posmrtne maske Josipa Broza – Tita.

Posebna izdaja časopisa Delo, Ljubljana, 5. maj 1980

© Miško Kranjec, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Četrtek, 14. maj

Na platformi mednarodnega festivala Operadagen Rotterdam bo ob 12.00 svetovna premiera dela Threnos (za grlo) skladatelja Jacoba Cooperja in dirigentke Karmine Šilec.

Ob 14.00 bo potekal spletni pogovor o izzivih mednarodnega povezovanja v gledališču v času korone, ki ga pripravljata Gledališče Glej in Slovenski gledališki inštitut ob 50-letnici Gledališča Glej. Sodelovali bodo: Urška Brodar (Slovensko mladinsko gledališče), Nevenka Koprivšek (Bunker Ljubljana), Mateja Lazar (Zavod Motovila) in Barbara Poček (Gledališče Glej).

V Bazi slovenskih filmov bodo od 20.00 do 24.oo v okviru retrospektive Mihe Vipotnika Obrazi analognega predvajali eksperimentalne in umetniške filme.

Od 14. maja do 4. junija bo v Galeriji P74 v Ljubljani na ogled skupinska razstave Kamen, papir, škarje, na kateri se predstavljajo: Jože Barši, Tomaž Furlan, Dejan Habicht, Sanja Iveković, Laibach Kunst, Dalibor Martinis, Polonca Lovšin, OM produkcija, Tadej Pogačar, Uroš Potočnik, Small but dangers, Mladen Stilinović in Milena Usenik. Igra Kamen, papir, škarje izhaja iz Kitajske od koder se je razširila v Vzhodno Azijo in skozi čas razvila različne variante. Ponavadi se uporablja kot oblika poštene izbire med dvema osebama. Kljub temu, da gre za metodo naključne selekcije, se lahko k igri pristopa z določeno stopnjo spretnosti s prepoznavanjem nenaključnega vedenja. Tokrat je metafora za izbiro med sodelovanjem in individualnostjo, naključjem in zakonom, skupnostjo in osamo.

Small but dangers

Petek, 16. maj

V Monfortu Portorož bo ob 12.00 potekalo vodstvo prostorski postavitvi Zore Stančič z naslovom Zunaj kroga.

Sobota, 16. maj

Na TV Slovenija 1 bo ob 21.00 46 nacionalnih televizij, med njimi tudi RTV Slovenija, iz Hilversuma prenašalo posebno oddajo Pesem Evrovizije: Evropa, prižgimo luči!.