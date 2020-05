Paket novih brezplačnih slovenskih filmov na spletu

Od 11. do 17. maja v Bazi slovenskih filmov na voljo nov paket filmov

V letu hip hopa

© Boris Petkovič

V predzadnji ediciji akcije Vsi (film)i doma bodo na voljo filmi s pridihom zgodovine, glasbe, literature in plesa. Med njimi Pisma iz Egipta v režiji Polone Sepe, Vse duše mojega telesa režiserke Erike Rossi in V letu hip hopa v režiji Borisa Petkoviča.

Pisma iz Egipta (2010) je celovečerni igrani TV film, osnovan na resničnih znanstvenih dosežkih diplomirane kemičarke dr. Jane Kolar, zaščitnice knjižnega gradiva. Odkrila je metodo za učinkovito ohranjanje črnila na starih tekstih in slikah, ne da bi se original poškodoval. Po njenem odkritju in liku je oblikovan glavni ženski lik ‒ Irena, katere strast do ohranjanja starih zapisov izvira iz želje, da bi ohranila pisma, ki jih je njena babica Nona Ana pisala, ko je delala v Aleksandriji.

133282849

Celovečerni dokumentarni TV film Vse duše mojega telesa (2016) je globoka in pretresljiva zgodba o 60-letni protagonistki Loreni Fornasir iz Pordenoneja in njeni mami Mariji Antonietti. Zgodba o odnosu med dvema ženskama v odločilnem trenutku, ko ena umre, druga pa živi dalje.

V letu hip hopa (2010) je dokumentarno glasbeni film, ki predstavlja rap glasbo v Sloveniji, od njenih nastankov do danes. Skozi zgodovino se razkrijejo predhodniki in prvi poskusi rapa na slovenskih tleh, sprehod po regijah pokaže, kako se je rap glasba razvijala v soodvisnosti z okoljem, v glasbenem delu pa se predstavijo vsi pomembnejši rap ustvarjalci v Sloveniji: Ico, Dalaj Eegol (Ali En), Simon Stojko Falk, Ezy-G, Ziebane, 6 Pack Čukur, Valterap, Murat & Jose, Doša, Klemen Klemen, Stekli psi, Tekochee Kru, Thug Connect, N’Toko, Pižama, Kosta, Trkaj, Zlatko in drugi.

WqAwj9WrKJo

V programskem sklopu kratkih filmov si lahko ogledate kratki igrani film Niko (2017) režiserja Andreja Košaka. Nikolaj je zapustil popravni zavod, a je negotov, saj globoko v sebi čuti, da vrnitev domov ne bo lahka. Oče in njegova mlada noseča žena gradita družinsko hišo in videti je, da je Nikolaj v napoto. Ko oče izreče grobo pripombo na račun Nikolajeve pokojne matere, ga Nikolaj z lopato udari po glavi in zbeži nazaj v popravni dom, saj nima kam drugam.

V kratkem dokumentarnem filmu Pet slovenskih avtoric (2019) režiserke Irene Gatej spoznavamo pesnice in pisateljice Anjo Golob, Natašo Kramberger, Anjo Mugerli, Katjo Perat in Ano Schnabl. Film scenaristke Mance G. Renko je naročila Javna agencija za knjigo RS, izvršni producent filma je produkcijska hiša Milos x Milos.

Xi18G1bWdTQ

V eksperimentalnem, plesnem kratkem igranem filmu Cirkulat (2016) scenarista in režiserja Matjaža Mraka pa nastopajo Tina Benko, Neža Jamnikar, Ema Križič, Borut Mlakar, Jelena Radojčić, Marija Rijavec, Boris Romih, Urša Rupnik, Sanja Spirić in Anica Uršič.

Perkmandeljc je animacija oziroma videospot, ki je nastal v sodelovanju s polka-punk skupino Orlek. Režiser in animator igranega video spota Dušan Kastelic je o svojem delu povedal: "Perkmandeljc je rudniški škrat ter poznan in spoštovan prebivalec našega kraja. Ko sem bil še majhen, so me starši pogosto strašili: 'Perkmandeljc te bo odvlekel v svojo votlino tako kot vse poredne otroke.' Perkmandeljc ima nagajivo naravo in je lahko velika nadloga. Vendar pa so v zlatih časih rudnika rudarji in Perk živeli v nekakšni simbiozi. On jih je opozarjal na bližajoče se rudarske nesreče (vdori vode, uhajanje plina itd.), rudarji pa so mu v zahvalo v kakšnem temnem kotičku rudnika pustili košček svojega kosila.

7AEAlP1Cd8s

V otroškem programu sledi tudi kratki-igrani animirani film Prdci - Vonj ljubezni (2006) režiserke Polone Sepe. V velikem in pomembnem mestu, na velikem in pomembnem sestanku se nenadoma rodi majhen in smešen prdec. Vendar je ta prdec kot nobeden – to je pogumni prdec. Znajde se obkrožen z neznanimi resnimi bitji, z velikimi nosovi in ne more razumeti, zakaj ga ne marajo in se preprosto sprostijo.

Sledijo še trije kratki animirani filmi. Prva dva Potovanje na ladji Beagle - Ljubezen Galapaške želve (2017) in Potovanje na ladji Beagle – Pasavec (2013) je režiral Jernej Lunder. Lačna Podlasica (2016) pa tava po pusti deželi. Zanese jo do poslednjega živega drevesa, ki ga pri življenju ohranja jata posmehljivih ptičev. Drevo je nestabilno in ptiči ga neprestano ohranjajo v ravnotežju. Podlasica se trudi splezati na zibajoče se drevo in na srečo jate to terja veliko trme in neuspelih poskusov.

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi >>