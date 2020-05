Razstava Helmuta Newtona ob 100. obletnici rojstva

Pregledna razstava njegovega umetniškega ustvarjanja v Muzeju Ernst Barlach v mestu Wedel pri Hamburgu

Helmut Newton: Portret Laurel Martyn, 1952

© Wikipedia

V Muzeju Ernst Barlach v mestu Wedel pri Hamburgu so ob 100. obletnici rojstva Helmuta Newtona, enega najpomembnejših fotografov 20. stoletja, pripravili pregledno razstavo njegovega umetniškega ustvarjanja, ki bo odprta do 29. novembra. Newton je zaslovel z akti in fotografijami, njegova kariera pa je trajala več kot štiri desetletja. Med njegovimi najbolj znanimi modeli je bila Nastassia Kinski, ki jo je leta 1983 fotografiral za ameriško revijo Playboy. Njegove fotografije so bile na naslovnicih znanih revij, kot so Vogue, Elle, Marie-Claire, Jardin des Modes, Linea Italiana in Queen.

Helmut Newton (1920-2004) se je kot Helmut Neustaedter rodil v Berlinu v premožni judovski družini. Kot vajenec je delal pri fotografinji Elsie Simon, ki portretirala ljudi iz visoke družbe. Leta 1938 je zapustil Nemčijo in odšel v Singapur, kjer je bil nekaj časa fotoreporter za časnik Singapore Straits Times. Od tam se je preselil in ustalil v Avstraliji, kjer je naredil uspešno kariero kot modni fotograf ter spremenil svoj priimek iz Neustaedter v Newton. Leta 1957 se je vrnil v Evropo, kjer je vrsto let živel in delal v Parizu, leta 1980 pa se je preselil v Monte Carlo. Umrl je leta 2004 v prometni nesreči v Los Angelesu.

Kot so zapisali v muzeju, ni noben fotograf tedanjega časa ustvarjal tako kompleksnih in provokativnih kompozicij ter se tako sistematično posvetil modni fotografiji, aktu in portretu kot Newton.

Na razstavo je vključena tudi večina strani iz znamenite knjige Helmut Newton: SUMO, monumentalne knjižne izdaje iz leta 1999, ki je izšla v nakladi 10.000 podpisanih izvodov. Uredila jo je Newtonova žena, fotografinja June Newton. Naslov knjige SUMO, ki je zšla pri založbi Taschen, se nanaša na izjemen format knjige, ki meri dobrih 50 x 68 centimetrov ter tehta skoraj 30 kilogramov.

Aprila leta 2000 je bil izvod knjige, oštevilčen s številko ena, na dražbi prodan za 430.000 dolarjev, s čimer je postal največja, najtežja in najdražja knjiga 20. stoletja.

