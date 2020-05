TV napovednik od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo dokumentarec David Lynch: Umetniško življenje, kostumsko melodramo Njihova najboljša zgodba, postavljeno v propagandni oddelek britanske vlade v času nemškega bombardiranja Londona, komedijo Barton Fink, ki se odvija v Hollywoodu v zgodnjih 40. letih, dramo Čudežu naproti, strastno zgodbo o ljubezni, ki ni mogla preživeti, dokumentrani film Miles Davis - rojstvo cool jazza.

Čudežu naproti (r. Terence Malick)

Četrtek, 14. maj

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 13.50 na ogled dokumentarni film David Lynch: Umetniško življenje, v katerem režiser predstavlja svojo umetnost, glasbo in zgodnje filme ter osvetljuje temačne kotičke edinstvenega sveta, s čimer daje gledalcem možnost, da ga bolje spoznajo kot človeka in umetnika. Režija: Rick Barnes

g_NYNSMxOro

Na CineStar TV Premiere 2 bo ob 20.00 na ogled film Ves denar sveta, ki spremlja mladega 16-letnika Johna Paula Gettyja III, ki so ga ugrabili, njegova mati Gail pa poskuša prepričati njegovega deda, milijarderja Gettyja, da bi plačal odkupnino. Ko stari Getty to zavrne, postanejo ugrabitelji nasilni. Režija: Ridley Scott

KXHrCBkIxQQ

Petek, 15. maj

Na Planet Plus bo ob 20.00 na ogled film Bralec, v katerem spoznamo idealističnega najstnika Michaela, ki se zaplete v skrivno intimno razmerje z dvakrat starejšo Hanno. Ta nekega dne izgine, čez osem let pa se znova srečata na sodnem procesu proti nacističnim zločincem, med katerimi je tudi Hanna, ki ji očitajo sodelovanje pri pobojih v koncentracijskih taboriščih. Razcepljen med pravniško etiko in starimi občutki ljubezni skuša Michael odkriti resnico, toda čustev ni tako lahko nadzorovati. Režija: Stephen Daldry

0nXqdY-Fv4E

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.00 na ogled film Njihova najboljša zgodba, kostumska melodrama, postavljena v propagandni oddelek britanske vlade v času nemškega bombardiranja Londona. Medtem ko padajo bombe, za dvig morale snemajo film o herojskem umiku iz Dunkirka. Režija: Lone Scherfig

JLjForfO1vg

Na HBO bo ob 20.00 na ogled osmi del serije Ničničnič, ki spremlja pošiljko kokaina, ki iz Amerike potuje v Evropo. Kaže, da se za nadzor nad trgovino s kokainom potegujejo različne skupine zločincev.

Na TV Slovenija 1 bodo ob 22.50 v okviru cikla Kinoteka predvajali komedijo Barton Fink, ki se odvija v Hollywoodu v zgodnjih 40. letih. Barton Fink je resen newyorški dramatik, čigar igra, ki povzdiguje življenje vsakdanjih Američanov, avtorju čez noč prinese slavo in uspeh. Ko mu hollywoodski studio ponudi pogodbo za odkup scenarija, ki bo temeljil na dramski uspešnici, Barton Fink požre svoj načelni odpor do množičnega medija in se preseli v Los Angeles...Režija: Joel in Ethan Coen

LPtE1WPg6u4

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 23.10 na ogled film Osebna vojna, biografska drama o tragično preminuli vojni poročevalki Marie Colvin. Režija: Matthew Heineman

u4mHCilwdk0

Sobota, 16. maj

Na TV Slovenija 2 bo ob 16.30 na ogled dokumentarni film Biti George Clooney o ustvarjalnem in pogosto hudomušnem svetu sinhronizacije hollywoodskih filmov za mednarodni trg. O tej temi govorijo režiserji, producenti in predvsem nadarjeni sinhronizatorji iz Italije, Nemčije, Francije, Turčije, Indije in Brazilije. Pretežni del oddaje je namenjen intervjujem z igralci, ki v omenjenih državah sinhronizirajo Georgea Clooneyja.

ZVwLikYl50Y

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.20 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled drama Čudežu naproti, strastna zgodba o ljubezni, ki ni mogla preživeti. Režija: Terence Malick

NTAzcTZTY1g

Nedelja, 17. maj

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled dokumentarni film Miles Davis - rojstvo cool jazza. Film o razburljivem življenju ameriškega džezovskega trobentača in skladatelja, ki sodi med najvplivnejše džeziste 20. stoletja, je prepojen z izjemno glasbo, navdihujočimi arhivskimi posnetki in pričanji prav tako izjemnih glasbenikov, kot sta Carlos Santana, Quincy Jones in drugi.

edbeyKJgza4