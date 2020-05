Gledališče na vsako dvorišče

Umetniška akcija Ana pod oknom ponuja nov in varen format kulturnih dogodkov

Ana pod oknom: Trnovo

© Luka Dakskobler

Gledališče Ane Monro v okviru akcije Ana pod oknom od sredine aprila izvaja nenapovedane interaktivne ulično-gledališke nastope na javnih površinah stanovanjskih sosesk v Ljubljani ter glasbeno-cirkuške animacije v zaselkih na Vipavskem in Goriškem (t. i. podeželska sekcija). Stanovalci si njihove nastope lahko ogledajo z oken in balkonov, mnogi pa njihov obisk izkoristijo tudi za sproščeno druženje na dvorišču ali družinski piknik.

V zasedbi, ki jo sestavljajo Goro Osojnik, Tea Vidmar, Ankica Radivojević, Camilo Acosta Mendoza in Polona Prosen, pravijo, da "nobena maska ne more zakriti in nobeno bogastvo poplačati nasmehov, ki jih na obraze riše Ana pod oknom, naša umetniška akcija, ki ponuja nov in varen format kulturnih dogodkov".

Primarni namen umetniške akcije Ana pod oknom je bil pripeljati gledališče na vsako dvorišče, izkazala pa se je tudi v času epidemije koronavirusa, karantene in omejitev druženja, saj omogoča dostop do umetniških vsebin.

"Po 11 izvedenih akcijah imam občutek, da z živo umetnostjo, ki jo vnašamo v vsakdan ljudi, ne prinašamo le veselja, ampak tudi krepimo občutek enotnosti med njimi in občutek pripadnosti lokalni skupnosti, enakopraven del katere za kratek čas postanemo tudi mi igralci," pravi Goro Osojnik.

Odziv javnosti je zelo dober, kar dokazujejo tudi številne čestitke, zahvale in komentarji na družbenih omrežjih. Obenem dobivajo tudi različna povabila, tako so med drugim že obiskali Dom starejših občanov v Notranjih Goricah ter paciente in zaposlene na Infekcijski kliniki v Ljubljani.

Primarni namen umetniške akcije Ana pod oknom je bil pripeljati gledališče na vsako dvorišče, izkazala pa se je tudi v času epidemije koronavirusa, karantene in omejitev druženja, saj omogoča dostop do umetniških vsebin.

Akcijo, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Boruta Pahorja, bodo, kot napovedujejo, še izvajali "sploh glede na to, da kaže, da večje prireditve v javnem prostoru še nekaj časa ne bodo dovoljene". Za svojo dejavnost, ki jo izvajajo pro bono, pa bodo veseli kakršnekoli podpore.