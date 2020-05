Televizija namesto šole

Izobraževalna oddaja Izodrom na RTV

Nik Škrlec in Nika Rozman, voditelja Izodroma

© RTV

Ob začetku epidemije, ko so šolarji ostali doma, je nacionalka začela predvajati Izodrom, posebno izobraževalno in zabavno oddajo, ki jo vodita igralka Nika Rozman in igralec Nik Škrlec. Oddaji se dolgo časa nismo posvetili, predvsem ker se zdi nekoliko nepošteno ocenjevati nekaj, kar so bili ustvarjalci prisiljeni sestaviti čez noč, ter po možnosti obračunavati z voditeljema, ki sta se znašla v novem formatu in ga morata vsako jutro, pet dni na teden, dve uri obvladovati. To je težko delo. Drugi razlog je bil, da je odrasel človek vedno v zagonetnem položaju, ko mora ocenjevati stvari, namenjene otrokom. Ob tem hitro, ne da bi vedel, izpade moralizatorski, zadrt ali pa celo premalo didaktičen, česar si na tem mestu ne bi odpustili. Obstaja tudi tretja resnica: da nas je, ko smo se spravili k ogledu, popadla nekakšna tesnoba, cringe, in smo nemudoma preklopili. A glede na to, da se vsaj nekateri šolarji naslednji teden vračajo v šole, smo stisnili zobe in zagrizli v oddajo.