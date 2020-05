Tedenski pregled kulturnih dogodkov

Priporočamo Sejem akademske knjige Liber.@, razstavo Jožeta Šubica, letošnjega prejemnika Nagrade ZDSLU za življenjsko delo – asemblaž, kiparsko instalacijo Andreja Škufce z naslovom Črni trg, spletni prenos koncerta Štream special, na katerem bodo nastopili Silence: iz novega sveta, koncert za nabito prazno dvorano v živo na KŠ YT, Val 202, TV Slovenija 2 in www.rtvslo.si, razstavo risb in grafik Helene Tahir.

Ponedeljek, 18. maj

V KGLU Slovenj Gradec bo od 18. maja do 30. septembra na ogled razstava Pečkov Slovenj Gradec, ki je nastala ob 100-letnici rojstva v sodelovanju z Ustanovo - Fundacijo akademskega slikarja Karla Pečka. Dokumentarno – umetniška razstava osvetljuje odnos med Pečkom in mestom ter prikazuje njegovo delovanje in sledi, ki jih je pustil v Slovenj Gradcu. Poleg njegove pomembne družbene vloge izpostavlja zgodnja dela njegovega slikarskega opusa, na katerih je upodabljal slovenjgraške motive, ter predstavlja Pečka kot pomembnega sooblikovalca javnega prostora z deli, s katerimi je zaznamoval podobo Slovenj Gradca. Kustosinji razstave: Nina Popič in Katarina Hergold Germ

V organizaciji Filozofske fakultete v Ljubljani bo od 18. do 24. maja potekal Sejem akademske knjige Liber.@c. Prvi del, Knjige z vrta, se nanaša na spletni knjižni sejem, ki bo povezal založnike akademskih knjig. V drugem delu, ki so ga poimenovali Po spletnih stopinjah v mesto, pa bo oder prav tako zamenjal splet. Z "jagodnim izborom" spletnih spremljevalnih dogodkov vas bodo popeljali na arheosprehod in na ogled ljubljanskih invazivnih rastlin, spoznali boste prostorsko sintakso Emone, si ogledali razstavo fotografij ter prisluhnili pogovoru o digitalnih sledeh.

V Umetnostni galeriji Maribor je do 2. avgusta na ogled razstava Galerija za mir, ki v tematsko središče postavlja zbirko in arhiv Koroške galerije likovnih umetnosti, ki sta nastala na podlagi mednarodnih razstav. Te so potekale pod okriljem Organizacije združenih narodov v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih preteklega stoletja. Osredotoča se na še vedno aktualna vprašanja, povezana s politizacijo umetnosti, vlogo umetnosti v družbi in njenim pomenom nekoč in danes. To počne skozi izpostavljanje glavnih vsebinskih poudarkov, ki se oblikujejo v zbirki, in tudi skozi vzpostavljanje dialogov med deli iz zbirke in arhivskim gradivom ter sodobnimi ustvarjalci. Kustosinja: Andreja Hribernik v sodelovanju s Katarino Hergold Germ

Jože Tisnikar: Po kataklizmi, 1975

V MMC Kibla Maribor bo od 18. maja do 5. junija na ogled razstava Glorious Twelfth umetnika Jožeta Šubica, letošnjega prejemnika Nagrade ZDSLU za življenjsko delo – asemblaž.. Jože Šubic se s svojim novim umetniškim projektom loteva področja lova, a za lov v ožjem smislu gre samo pri izbiri naslova – Glorious Twelfth je namreč dvanajsti avgustovski dan, začetek lovske sezone na škotskega barskega jereba ali divjo kuro v Veliki Britaniji in Severni Irski. Galerijska postavitev 12-ih del funkcionira kot celovit ambient, v katerem smo na prvi pogled priče še enemu nizu discipliniranih ženskih teles.

Torek, 19. maj

Ob 21.00 bo v okviru interaktivnih spletnih prenosov koncertov Štream z velikega odra Kina Šiška nastopila skupina Širom, s katero boste raziskovali njihovo ustvarjanje imaginarnih svetovnih godb, razpetih med široko polje ljudskih zvenov, mističen minimalizem in sodobne rokovske meditacije.

CJiOrUby010

V MGLC Ljubljana bo od 19. maja do 16. avgusta na ogled razstava Andreja Škufce z naslovom Črni trg. Kiparska instalacija temelji na modularnem ponavljanju. Njeno telo predstavlja futuristično žival, sestavljeno iz naših sodobnih biotehničnih razbitin – naftovodov, oceanskih kablov iz optičnih vlaken, ugorjev, eksoskeletov in najzgodnejših oblik cevastih večceličnih mikroorganizmov. Pooseblja teorije modularnega oblikovanja in samosestavitve, ki ju Keller Easterling opisuje kot "prostorska programska oprema". Skulpture predstavljajo snov, ki se pretvarja v neskončne kombinacije, gladko črno snov, kakršno je Reza Negarestani opisal kot "črna trupla sonca". Izhaja iz znanstvenofantastičnih narativov, pri tem pa uteleša biotehnični korpus najnovejšega spekulativnega oblikovanja in teorije. Kuratorka razstave: Àngels Miralda

Andrej Škufca: Zero Hedge, 2019

Sreda, 20. maj

Ob 21.00 bodo v okviru interaktivnih spletnih prenosov koncertov Štream special nastopili Silence: iz novega sveta, koncert za nabito prazno dvorano v živo na KŠ YT, Val 202, TV Slovenija 2 in www.rtvslo.si.

bZWa8GAX9Yw

V galeriji artKIT Maribor bo od 20. maja, do 12. junija na ogled razstava risb in grafik umetnice mlajše generacije Helene Tahir, za katere bi lahko rekli, da so intuitivne, saj umetnica začetne misli ustvarjalnega procesa jemlje zgolj kot potrebno usmeritev, vsebino pa razvija skozi proces ustvarjanja oz. proces ustvarjanja osnutkov. V tokratni galerijski postavitvi avtorica predstavlja zadnja dela iz serij V vrtincu, Poetika otroštva in Jesenice, v katerih obravnava prelomne življenjske dogodke, ki bistveno vplivajo na naše razumevanje samih sebe in sveta okoli nas.

Četrtek, 21. maj

Na parkirišču Centra Vič Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Drive-in kina Bežigrad na ogled muzikal Dežela La La v režiji Damiena Chazella.

Ob 21.00 bo v okviru interaktivnih spletnih prenosov koncertov Štream z velikega odra Kina Šiška nastopil septet Oholo!, ki ustvarja na presečišču improvizirane in komponirane glasbe. Koncert pripravlja Jazz Cerkno v sodelovanju z Zavodom Sploh, pri katerem bodo maja izdali njihov album Mnogobolje.

ShodnnMQezw