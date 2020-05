Zadnja edicija filmov na spletu

V Bazi slovenskih filmov si do 20. maja lahko ogledate še 13 filmov in posebno spletno premiero kratkega igranega filma Verjetno te nikoli več ne bom videla režiserja Mitje Mlakarja

Piran-Pirano

© Arsmedia

Po dveh mesecih se zaključuje akcija Vsi (filmi) doma, kjer je bilo na ogled 173 filmov različnih žanrov, od tega 60 celovečernih in 113 kratkih, zabeležili pa so več kot 88.000 ogledov. Tokrat bodo med drugim predstavljeni filmi Piran-Pirano Gorana Vojnovića, Boj za režiserja Siniše Gačića, 19. in 20. maja pa še posebna spletna premiera dokumentarnega filma Erika Valenčiča Videti El Aaiún (2020), ki nas popelje v alžirsko puščavo, v begunska taborišča, v katerih že več kot 40 let prebiva okoli 170.000 pripadnic in pripadnikov ljudstva Sahravi.

Piran-Pirano (2010), prvenec scenarista in režiserja Gorana Vojnovića, je film o prepletu treh nenavadnih življenjskih usod. Italijan Antonio, Bosanec Veljko in Slovenka Anica so v vojno zašli kot otroci in so bili vsi, vsak na svoj način, njene žrtve. Pol stoletja kasneje njihova kratka skupna pot v zadnjih dneh vojne, polna strahu, obupa, ljubezni in mnogih drugih nedoumljivih čustev, spet oživi, ko se Antonio pred smrtjo vrne v Piran, da bi še enkrat videl svojo rojstno hišo. Iz globin človeške duše privrejo zamolčana in že skoraj pozabljena čustva, ki vse vpletene vrnejo v negotovi čas njihove mladosti.

q5fqX0nTUXc

V celovečernem igranem filmu Deviški ples smrti (2011) scenarista in režiserja Endreja Hulesa Steve, nekdaj plesalec, zdaj impresarij, obišče rodno Madžarsko, ki jo je prisilno zapustil pred 20 leti. Marsikaj se je spremenilo, a njegov brat Gyula se ni. Dela s plesno skupino, ki sta jo skupaj ustanovila, poročen je z Mari, bivšo Stevovo žensko. Prav ona ju nagovori, da združita svoje moči in znanje v skupni projekt, plesno predstavo, narejeno po baladi Deviški ples smrti.

J3_qd2rL0Io

Boj za (2014) scenarista in režiserja Siniše Gačića je dokumentarec o gibanju Occupy "15 o" in prikazuje zgodbe protagonistov, ki navkljub številnim osebnim in družbenim porazom ne zgubijo upanja v boljši svet. V kritiki predstavniške demokracije in globalnega finančnega kapitalizma se združijo pod geslom "nihče nas ne predstavlja", organizirajo pa se po principih neposredne demokracije. V času pomanjkanja družbenih alternativ se v kampu pred Borzo začne vzpostavljati skupnost, v kateri naj bi enakovredno odločali vsi posamezniki.

a0DChGAOj_g

Sledi Khatte - Izbira svobode (2015) režiserja Miha Mohoriča. Dokumentarni film prikazuje življenja otrok na ulicah Katmanduja, glavnega mesta Nepala. Režiser in snemalec Miha Mohorič pa spremlja skupino dečkov, ki mu pripovedujejo o svojih izkušnjah, razmišljanjih.

Navigare Necesse Est (2017) scenarista in režiserja Radovana Čoka odstira pogled na premalo znano in prehitro pozabljeno obdobje naše polpretekle zgodovine. Je kronologija nastanka in razvoja slovenskega ladjarskega podjetja, prepletena s spomini pomorcev, ki so s pravo mero pomorskega znanja in avanturizma zapluli na vsa morja in oceane sveta.

Pravi človek za kapitalizem (2013) scenarista in režiserja Dušana Moravca je film o Damirju Avdiću, umetniku besede, ki govori o svetu, kot ga vidi in razume. Brez odvečnih komentarjev. Film je najprej zgodba o posledicah vojne na Balkanu, skozi film pa se z Damirjevimi besedili vse bolj osredotočamo na težave, ki jih prinaša kapitalizem.

BBLjDga9xkY

V kratkem igranem filmu Verjetno te nikoli več ne bom videla, spremljamo Hano, mlado žensko v poznih dvajsetih, ki je soočena z najtežjo odločitvijo svojega življenja: roditi otroka, za katerega obstaja velika verjetnost, da bo imel prirojeno gensko napako, ali narediti splav.

Kratki film Čikorja an' kafe (2008) scenarista in režiserja Dušana Kastelica, je animirana priredba pesmi Iztoka Mlakarja, kjer spremljamo preprost kmečki par od poroke pa do smrti. Rdeča nit zgodbe je drobna prevara – žena je namreč možu vse življenje kuhala poceni kavni nadomestek (čikorjo) namesto prave kave.

uNIZfgFJ3t0

V kratkem igranem filmu Tiho (2017) režiserke Barbare Zemljič se mora izkušena psihologinja na terapijah z mlado pacientko znova soočiti z lastno osebno dramo, povezano z dementnim očetom. Na videz nepovezana dogodka izrišeta pečat, ki ga je pustila globoka travma.

V sklopu otroškega programa so dodali Cipercoper (2014) animirani kratki film režiserjev Borisa Dolenca in Jerneja Žmitka, Puta in Petelinček (2019), študijski animirani projekt, ki so ga režirali Larisa Nagode, Anja Resman, Žad Soklič in Jošt Šeško in Metum (2017) Anne Sangawa Hmeljak.

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi >>