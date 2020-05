Drive-in kino tudi v Ljubljani

Na Cesti dveh cesarjev so 15. maja začeli s programom drive-in kina

Dežela La La

Na lokaciji avtosejma na Cesti dveh cesarjev so 15. maja začeli s programom drive-in kina, ki ga je pripravil samostojni podjetnik Miran Starman, ki je prostor najel pri javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice. Na lokaciji avtosejma bo drive-in kino predvidoma potekal vsak večer v mesecu maju, kot prvi film pa so predvajali akcijsko komično kriminalko Podli fantje za vedno (r. Adil El Arbi in Bilall Fallah). Za njim bo z drive-in kinom 21. maja začel še Kino Bežigrad na parkirišču Centra Vič.

Kot je za STA povedal Starman, so dovoljenje, glede na to, da se projekcije spremlja v avtomobilu, kar zmanjša možnost prenosa okužb, dobili pred kakšnim tednom. Na lokaciji bodo sprejeli največ 200 avtomobilov, nakup vstopnic pa svetujejo prek interneta.

Program so zaenkrat pripravili za maj, saj je vse odvisno od zanimanja ljudi. Predvajali bodo pretežno hollywoodsko produkcijo, nekaj pa bo tudi neodvisnih in slovenskih filmov, ki so si jih sposodili pri zastopnikih uradnih distributerjev.

V Kinu Bežigrad pa so na podlagi odloka, s katerim je omogočeno opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom, razen nekaterih storitev na področju turizma, dobili zeleno luč za drive-in kino na parkirišču Centra Vič in za prvi drive-in koncert v Sloveniji.

Obiskovalci se bodo v drive-in kino zapeljali 21. maja, ko bodo ob 21. uri predvajali muzikal Dežela La La Damiena Chazellea. Prizorišče bo sprejelo približno 70 osebnih vozil, projekcije pa bodo potekale vsak teden od četrtka do nedelje.

0pdqf4P9MB8

Program tretje sezone drive-in kina so zaenkrat objavili do konca maja. Sestavljajo ga hollywoodske uspešnice preteklih nekaj let in filmske klasike. Po vzoru ameriških drive-in kinov iz 60. let so pripravili tudi spremljevalni program, ki bo med drugim vključeval gostinsko ponudbo, postrežbo v avtomobilu in strežbo na kotalkah, so sporočili iz Kina Bežigrad.

Pripravili bodo tudi drive-in koncert skupine Tabu, ki bo 30. maja ob 19.00. Sledila bo projekcija dokumentarnega filma tej pop rock zasedbi z naslovom Zgodba za jutri.