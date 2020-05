Glasbeni festivali in koncertni sektor ogroženi zaradi koronavirusa

Po podatkih UK Live Music Group je leta 2018 vsaj en britanski festival obiskalo 4,9 milijona ljudi. Koncertni sektor je zaposloval 30.529 ljudi.

Ray Davies na festivalu Meltdown

© Wikipedia

Britanski neodvisni festivali so resno ogroženi. Čeprav so bili prisiljeni odpovedati številne dogodke, ne uspejo pridobiti sredstev, ki jih je vlada namenila panogam, ki so zaradi pandemije koronavirusa utrpele škodo. Ogroženih je kar 92 odstotkov njihovih članov, so sporočili iz združenja, ki zastopa 65 britanskih festivalov.

V Združenju neodvisnih festivalov (AIF), ki zastopa festivale, kot so 2000trees v Gloucestershiru, Meltdown v Londonu in Tramlines v Sheffieldu, so sporočili, da se njihovi člani soočajo s stroški, ki lahko izjemno negativno vplivajo na njihovo poslovanje, saj 98,5 odstotka članov nima zavarovanj, ki bi krila odpovedi dogodkov zaradi novega koronavirusa.

Stroški vključujejo morebitno povračilo denarja v višini 800 milijonov funtov za dogodke, ki naj bi potekali letos poletji ter nepovratne stroške v višini približno 375.000 funtov na festival za trženje, osebje in oglaševanje. Anketa med člani je razkrila, da bi sektor lahko izgubil 59 odstotkov delovnih mest, brez podpore pa bi lahko izgubil več kot polovico delovne sile med septembrom 2020 in februarjem 2021.

Čeprav mnogi, ki so kupili vstopnice za odpovedane festivale, niso zahtevali vračila denarja, organizatorji festivalov ocenjujejo, da brez državne pomoči dogodki v letu 2021 ne bodo mogli zagotoviti standardov prejšnjih let.

Generalni direktor združenja Paul Reed je povedal, da veliko neodvisnih festivalov ne more do sredstev preko vladne posojilne sheme za blaženje posledic koronavirusa, ker ne dosegajo pogojev za posojila. Poseben izziv je tudi sezonskost festivalskega področja: "Ne gre za začasno ustavitev poslovanja, ampak za celoletno izgubo prihodkov. Velika večina naših članov se skozi vse leto osredotoča na organizacijo enega samega velikega dogodka in sedaj je vse to izbrisano."

Izgubljeno festivalsko poletje bo močno prizadelo tudi koncertni sektor, ki bo po pričakovanjih utrpel 900 milijonov funtov izgube, kar je 81 odstotkov letnega prispevka britanski ekonomiji, kažejo številke UK Live Music Group.