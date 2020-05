Mednarodni muzejski dan letos zaradi pandemije tudi virtualno

Slovenski muzeji in galerije, ki so v prejšnjih letih svoj praznik obeležili z različnimi prireditvami in prostim vstopom, bodo vrata za obiskovalce brezplačno odprli tudi letos, bodo pa svoj praznik obeležili tudi virtualno

Slovenski etnografski muzej

© etno-muzej.si

Muzejske ustanove po vsem svetu bodo danes 18. maja obeležile mednarodni muzejski dan, ki ga je mednarodni muzejski svet (ICOM) leta 1977 razglasil z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi. Letošnja tema je Muzeji in enakost: raznolikost in inkluzivnost, s katero želijo "na enem mestu obeležiti raznolikost perspektiv, ki sestavljajo skupnosti in osebje muzejev, in hkrati osvojiti orodja za prepoznavanje ter premagovanje pristranskosti v tem, kar muzeji prikazujejo in v zgodbah, ki jih pripovedujejo," so zapisali pri ICOM. Kot je poudarila predsednica ICOM Slovenija Kaja Širok, se, ker so muzeji tako raznoliki, vedno išče temo, ki je široka in v kateri lahko lahko vsak muzej najde svoj košček vsebine.

Slovenski muzeji so v minulih letih svoj dan obeležili s prostim vstopom in obilico raznovrstnih dogodkov. Priprave na letošnjega pa so potekale v luči pandemije novega koronavirusa, zato ga bodo obeležili nekoliko drugače.

Kot je za STA povedala predsednica ICOM Slovenija Kaja Širok, je namreč ICOM že na začetku pandemije pozval muzeje, naj najdejo alternativne načine obeležitve mednarodnega muzejskega dne. Tako v slovenskem odboru kot tudi drugje po svetu so se večinoma odločili za virtualno obeležitev.

"Vmes smo na srečo ponovno odprli muzeje in galerije, zato bomo ob virtualni obeležitvi ponudili alternativna muzejska dogajanja, ki jih je vsak muzej pripravil upoštevajoč potrebne omejitve in v skladu s svojimi zmožnosti," je dodala predsednica ICOM Slovenija. Nekateri muzeji bodo v počastitev muzejskega praznika danes brezplačno odprli svoja vrata, nekateri pa so s prostim vstopom muzejski praznik obeležili že v nedeljo.

Kot je za STA povedala predsednica ICOM Slovenija Kaja Širok, je namreč ICOM že na začetku pandemije pozval muzeje, naj najdejo alternativne načine obeležitve mednarodnega muzejskega dne. Tako v slovenskem odboru kot tudi drugje po svetu so se večinoma odločili za virtualno obeležitev.

Statistični urad je pred mednarodnim muzejskim dnem posredoval podatke za leto 2018. Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije v Sloveniji so pripravili 1446 razstav, od tega 245 stalnih in 1202 občasnih razstav. Ogledalo si jih je več kot 2,7 milijona obiskovalcev, od tega je bilo 30 odstotkov tujcev. Med vsemi obiskovalci je bilo 29 odstotkov otrok in mladih.

Kot so zapisali na statističnem uradu, se je število muzejskih in galerijskih razstav v zadnjih treh desetletjih v glavnem povečevalo, še bolj pa zanimanje zanje. To potrjujejo tudi podatki: leta 1991 so v povprečju na vsaki razstavi našteli 1283 obiskovalcev, v letu 2018 pa za 47 odstotkov več.

S prodajo vstopnic so muzeji in galerije leta 2018 iztržili približno 3,5 milijona evrov, posamezni obiskovalec pa je za ogled razstave plačal povprečno štiri evre. Ob priložnostih, kot sta mednarodni muzejski dan ali poletna muzejska noč, so ustanove izdale tudi več kot 614.000 brezplačnih vstopnic.