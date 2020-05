TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo dokumentarni film Avtošola za Savdijke, film Dobra laž o sudanskih otrocih, ki so zaradi vojne postali sirote in begunci, film Glasnejša od bomb o pripravi razstave, posvečene sloviti vojni fotografinji Isabelle Freed, ki tri leta po njeni nenadni smrti poveže njenega moža in sinova, kubansko-ameriški dokumentarni film Buena Vista Social Club – Slovo, nostalgičen sprehod po poti starost kubanske glasbe.

Glasnejša od bomb (r. Joachim Trier)

Četrtek, 21. maj

Na HTV 2 bo ob 21.00 na ogled hrvaški film Ko mrtvi zapojejo. Hrvaška emigranta, en ekonomski, drugi pa politični, se v 90-ih vrneta v domovino, željna ljubezni, družinskega življenja in rodnega kraja. Stvari se zapletejo, kajti ekonomski emigrant se je proglasil za mrtvega, da bi dobil nemško pokojnino. Zato mora potovati v krsti. Tudi vrnitev političnega emigranta ne poteka mirno, ker njega še vedno preganja ostareli agent Udbe... Režija: Krsto Papić

_IDumwCfbtI

Na HBO bo ob 21.35 na ogled dokumentarni film Avtošola za Savdijke, ki spremlja avtošolo v prestolnici Riad, namenjeno izključno ženskam. Tam se učijo vožnje, prevzemajo nov način življenja in okušajo svobodo, ki jo pomeni samostojna vožnja avtomobila. Režija: Erica Gornall

PF8xz--362s

Na HTV 1 bo ob 23.25 na ogled dokumentarni film ZDA: Življenje v strogo varovanem zaporu, posnet v zaporu Anamosa, kjer je tri četrtine zapornikov obsojenih za nasilne zločine, povprečna kazen pa traja 27 let. Režija: Gaelle Schweller

Petek, 22. maj

Ob 22.35 bodo na HTV 2 predvajali prvi in drugi del 2. sezone nadaljevanke Luther, mračno psihološko dramo o genialnem detektivu Lutherju, ki ga mučijo številni lastni demoni.

y0kiKkGWpKI

Na HTV 1 bo ob 22.55 na ogled film Dobra laž, ki pripoveduje resnično zgodbo sudanskih otrok, ki so zaradi vojne postali sirote in begunci. Režija: Philippe Falardeau

c2tI5zW3IU8

Sobota, 23. maj

Na Kanalu A bo ob 20.00 na ogled film Sedem, v katerem David Mills in njegov starejši kolega William Somerset iščeta morilca, ki svoje žrtve izbira po ključu sedmih smrtnih grehov: požrešnost, pohlep, lenoba, nečistoča, napuh, zavist, jeza. Morilec verjame, da bo tako očistil moralno umazano in obubožano družbo. Naloga detektivov je vse prej kot enostavna, saj zaradi morilčeve bistroumnosti zlepa ne najdeta izhoda iz slepe ulice. Dokler storilec ne naredi usodne napake... Režija: David Fincher

znmZoVkCjpI

Na HTV 1 bo ob 22.50 na ogled film Bostonski heroji o resničnih dogodkih, ki so se zgodili 15. aprila 2013 v času bostonskega maratona, ko sta eksplodirali bombi, postavljeni blizu cilja. Režija: Peter Berg

KJXqh2rDehg

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Glasnejša od bomb. Priprava razstave, posvečene sloviti vojni fotografinji Isabelle Freed, tri leta po njeni nenadni smrti poveže njenega moža in sinova. Ob razkritju neprijetne družinske skrivnosti spoznavajo sami sebe, pri tem pa morajo na novo opredeliti svoje najgloblje potrebe in želje. Režija: Joachim Trier

l4X6MEdZx9I

Nedelja, 24. maj

Na TV Slovenija 2 bodo ob 20.55 predvajali kubansko-ameriški dokumentarni film Buena Vista Social Club – Slovo, nostalgičen sprehod po poti starost kubanske glasbe, ustanovnih članov znamenite skupine, in pripoved o svetovni slavi, ki je glasbenike doletela nepričakovano in precej pozno v njihovih življenjih. Režija: Lucy Walker

w-kiSGgfRhY

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.00 na ogled dokumentarni film Ljubljena o 80-letni iranski pastirici Firouzeh, ki ljubi nenehno spreminjajočo se naravo, težko življenje in svoje zveste krave. Pešači skozi raznoliko pokrajino, nabira les in še vedno spretno pleza na drevesa. Avtorji dokumentarne oddaje so to odločno žensko spremljali pri njenem delu in v različnih letnih časih. Pripovedovala jim je o svojem življenju, delu in o svoji usodi. V mladosti se je morala poročiti s starejšim moškim. Imela sta 11 otrok, a zdaj je nihče več ne obišče.