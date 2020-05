TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo temačen romantični triler Nočne ptice, ki s stopnjujočo napetostjo raziskuje tanko mejo med ljubeznijo in krutostjo, med maščevanjem in odrešitvijo, izraelski dokumentarni film Pozabljeni - zgodba o jugoslovanskih Judih, film Vod smrti o terorju vietnamske vojne in poskusu mladega vojaka, da sredi groze ohrani pravičnost in človeškost, film Hladna vojna, globoko osebna, z glasbo prežeta zgodba o nemogoči ljubezni v nemogočih časih.

Četrtek, 28. maj

Na Kino bo ob 21.40 na ogled film Nočne ptice, temačen romantični triler, ki s stopnjujočo napetostjo raziskuje tanko mejo med ljubeznijo in krutostjo, med maščevanjem in odrešitvijo. Režija: Tom Ford

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.30 na ogled izraelski dokumentarni film Pozabljeni - zgodba o jugoslovanskih Judih, ki prinaša presunljivo zgodbo o Judih v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno. Ustvarjalci – na čelu z mlado, v Sarajevu rojeno Judinjo, ki išče sledi o svojem pradedu – so iz pričevanj preživelih in pripovedi zgodovinarjev iz vseh republik nekdanje Jugoslavije sestavili sliko, ki razkriva, kako lahko nestrpnost do drugačnih v izjemnih razmerah pripelje do sovraštva in nezaslišane okrutnosti, po drugi strani pa tudi do izjemnih dejanj poguma, prijateljstva in ljubezni. Od cvetoče jugoslovanske judovske skupnosti, ki je pred vojno štela 82.000 ljudi, ni ostalo skoraj nič. Medtem pa ideologija in duh protisemitizma, kot dokazuje skrb vzbujajoči prizor, ko domačini preženejo ekipo, ki želi posneti nekdanje taborišče na otoku Pagu, ostajata zlovešče živa.

Petek, 29. maj

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.05 na ogled švedski film Mož z imenom Ove, o čemernem upokojencu, ki nikakor ne more preboleti smrti svoje žene. Cele dneve skrbi za red v naselju vrstnih hišic in razmišlja o samomoru. Režija: Hannes Holm

Na HBO bo ob 22.00 na ogled film Šund, v katerem se življenja dveh gangsterjev, ostarelega boksarja, čedne žene mafijskega šefa in mladega para roparjev se prepletejo v divje zabavno zgodbo. Režija: Quentin Tarantino

Na HRT 2 bo ob 22.35 na ogled 3. in četrti del nadaljevanje Luther, mračne psihološke drame o genialnem detektivu Lutherju, ki ga mučijo številni lastni demoni.

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.50 v okviru cikla Kinoteka na ogled film Vod smrti o terorju vietnamske vojne in poskusu mladega vojaka, da sredi groze ohrani pravičnost in človeškost. Chris Taylor je naiven mladenič, ki opusti študij in se prostovoljno pridruži pehotni enoti v južnem Vietnamu, blizu kamboške meje. Uradni poveljnik oddelka je mladi poročnik Wolfe, a vojaki v resnici sledijo ciničnemu naredniku Barnesu in pravičnemu naredniku Eliasu... Režija: Oliver Stone

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 23.15 na ogled film Velika igra, resnična zgodba o pokeraški princesi Molly Bloom, ki je kar celo desetletje vodila najekskluzivnajše nezakonite igre. Režija: Aaron Sorkin

Sobota, 30. maj

Na TV Slovenija 2 bo ob 17.00 na ogled dokumentarni film Ita Rina: filmska zvezda, ki je zavrnila Hollywood, ki pripoveduje o vzponu in padcu filmske zvezde nemega filma na prehodu v zvočni film. Režija: Marta Frelih

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.40 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Hladna vojna, globoko osebna, z glasbo prežeta zgodba o nemogoči ljubezni v nemogočih časih, ki je bila v Cannesu leta 2018 nagrajena z zlato palmo za najboljšo režijo. Wiktor in Zula se srečata leta 1949 med ruševinami povojne Poljske. On, izobražen glasbenik, po podeželju išče kandidate za folklorno skupino, ki deluje pod pokroviteljstvom države, ona je mlada pevka, ki ga očara s temperamentom in samosvojo držo. Čeprav se zdi, da si nista usojena, ne moreta živeti drug brez drugega. Njuni burni romanci sledimo iz Poljske v vzhodni Berlin, Jugoslavijo in pariške jazzovske klube petdesetih let. Režija: Pawel Pawlikowski

Nedelja, 31. maj

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.00 na ogled film Mesto svetlobe, poetična dokumentarna pripoved o štirih družinah: vsaka s svojimi sanjami in željami, pa tudi s svojimi bolečinami in upanjem za prihodnost. Režija: Marko Kumer Murć