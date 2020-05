Poziv k odprtju dvoran

Poziv k ponovnemu odprtju koncertnih in drugih dvoran ter predlog smernic za postopno odprtje dvoran in prizorišč na prostem za kulturno-umetniške dogodke

Hala Tivoli, Ljubljana

© Borut Peterlin

Predsednica Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije – KUDUS, Pavla Jarc, je v imenu 37 kulturnih institucij iz vse Slovenije na ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija naslovila poziv k ponovnemu odprtju koncertnih in drugih dvoran ter predlog smernic za postopno odprtje dvoran in prizorišč na prostem za kulturno-umetniške dogodke. "Glede na ugodno epidemiološko sliko se nadejamo, da bi lahko čim prej zagnali naše dejavnosti in po vzoru gostinske dejavnosti odprli svoja vrata ter v dvoranah in na prizoriščih na prostem pozdravili občinstvo", so zapisali v združenju.

"Prosimo vas, da nas čimprej in pravočasno obvestite o datumu predvidenega ponovnega odprtja in sprejetju ustreznih smernic ter ukrepov, da se lahko v naših ustanovah ustrezno organiziramo in skladno z navodili pristopimo k izvajanju vseh postopkov, ki so potrebni."

"Z nestrpnostjo pričakujemo tudi spremembo prepovedi izvajanja javnih prireditev na prostem z omejitvijo do 50 ljudi, tako da bi omejitev povečali vsaj na sto ljudi, v kolikor bi to prostorske možnosti dopuščale. Marsikje namreč lahko organizatorji tovrstne prireditve izvedejo ob zagotavljanju vseh zdravstveno-varnostnih pravil," je še zapisala.

"Le s skupnimi močmi bomo dosegli, da se bomo počasi začeli vračati v normalne življenjske tirnice, seveda ob upoštevanju vseh zdravstveno-varnostnih pravil, da bomo ponovno oživili tudi kulturni sektor, ki je v teh časih prav tako na hudi preizkušnji."

Predlogi Združenja KUDUS so med drugim, da se v začetni fazi omeji število obiskovalcev kulturnih prireditev na prostem na sto, v zaprtih prostorih pa se omejitev upošteva na toliko ljudi, kolikor se jih lahko v dvorano posede ob upoštevanju 1,5 metra varnostne razdalje, kar bi pomenilo, da bi bila zasedena približno trejina dvorane.

