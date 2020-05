Aló Presidente

Hugo Chávez je od leta 1999 na venezuelski javni televiziji trinajst let vsako nedeljo gostoval v svoji pogovorni oddaji Aló Presidente, v kateri je komentiral aktualno družbenopolitično dogajanje, odgovarjal na telefonske klice privržencev ter včasih zašel tudi v daljša razglabljanja o umetnosti in življenju. Franšizo za to oddajo, sicer za zdaj še v nekoliko okrnjenem obsegu, je prevzela hišna televizija največje vladne stranke SDS, ki nam je ob ponedeljkih zvečer začela servirati oddajo Pogovor s predsednikom vlade, v kateri gostuje Janez Janša. Vodi jo Aleksander Rant, eden najbolj prizadevnih Janševih kronistov, ki skuša delovati suvereno, a vendarle v bližini velikega vodje ne more skriti trepetanja.