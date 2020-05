Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo prodajno razstavo fotografij Joca Žnidaršiča z naslovom Tito in fotoparat, 13. Festival Godibodi, na katerem bodo nastopili: pesnica in kantavtorica Sandra Erpe z gosti. Mala mestna muzika z Žalostinkami po razkriško. Rudolf Gas & The Family in Batista Cadillac, koncert zasedb Dežurni krivci in Nina Bulatovix v okviru interaktivnih spletnih prenosov koncertov Štream v Kinu Šiška.

Ponedeljek, 25. maj

Na terasi pred Klubom K4 Ljubljana bo od 15.00 do 22.00 potekal 31K4 Stream, na katerem bodo nastopili: Alex Ranerro (SolvdMag), Terranigma (Kamizdat), Lara H. & Nitz (Synaptic Crew), Eliaz (Sw:idr, production set) in Tim Kern (LuckIsOn).

V okviru MoneyLab#8 bosta ob 17.00 v okviru spletnega prenosa sodelovala strokovnjak za digitalne družbene inovacije Denis ‘Jaromil’ Roio in Domen Savič (Državljan D), ki bosta obravnavala aktualna vprašanja v zvezi s podatkovno suverenostjo in sledenjem stikom. ‘Jaromil’ bo v svoji predstavitvi govoril tudi o izkušnjah iz evropskih raziskovalnih projektov D-CENT in DECODE, ki sta se osredotočala na decentralizirane tehnologije za vključevanje državljanov in decentralizirane podatkovne ekosisteme v lasti državljanov. Preučil bo privzem tehnologij veriženja blokov in koristnost te inovacije za družbo.

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana se bo ob 17.00 na Dan mladosti začela prijateljska štafeta, na katero vabi ekipa Tetkine radosti.

Na Gosposvetski cesti Ljubljana se bo ob 18.00 po razstavi Ulična galerija v času epidemije začel častni kolesarski krog pod vodstvom Fotoganka. Zaključek zadnje ulične etape bo na Masarykovi.

Nina Sotelšek: Swimming in Circles

© Matjaž Rušt / Fotogank

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana bo od 25. maja do 7. junija na ogled razstava (V)pogled, na kateri se s svojimi deli predstavlja osem štipendistk in štipendistov Mestne občine Ljubljana s področij modnega in grafičnega oblikovanja, fotografije, ilustracije, slikarstva in instalacije. Avtorji so snov za svoja dela našli v opazovanju današnje družbe, v aktualnem dogajanju, okolici, ki jih obdaja, in v odnosu človeka do lastnega okolja. Druge navdihujejo zgodbe in zgodovina, nekaterim pa je največji navdih neposlikano platno. Sodelujejo: Lin Gerkman, Monika Gradišnik, Rok Korenčan, Miha Kosmač, Mateja Kovač, Lene Lekše, Izidora Verlič in Nejc Zajc.

V Galeriji Fotografija Ljubljana bo od 25. maja do 26. junija na ogled razstava Joca Žnidaršiča z naslovom Tito in fotoparat. 4. maja 1980 je v ljubljanskem Kliničnem centru umrl Josip Broz Tito. V državi praktično ni bilo tiskanega medija, ki o novici ne bi poročal, dogodek pa je opremil tudi naslovnice časopisov po vsem svetu. Številne od ikoničnih fotografij, ki so spremljale objave, so prav fotografije Joca Žnidaršiča, mojstra fotografije in po spletu okoliščin uradnega fotografa Tita na njegovih obiskih v Sloveniji. Poleg propagandne funkcije fotografije, se je Tito zavedal tudi njenega umetniškega potenciala. Republiške razstave fotografije so bile pogosti in pomembni dogodki, ki so že sami po sebi kazali na predsednikovo ljubezen do fotografskega medija. Prvič pa je v seriji naključnih portretov tudi sam predstavljen kot fotograf.

Torek, 26. maj

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 17.00 na ogled marionetna predstava Sovica Oka po besedilu Svetlane Makarovič in v režiji Braneta Vižintina. Ponovitev: 27. maja ob 17.00

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 v okviru interaktivnih spletnih prenosov koncertov Štream nastopila prleška grunt rock zasedba Dežurni krivci.

Sreda, 27. maj

Na dvorišču Gledališča Glej Ljubljana bo ob 14.00 v okviru 50. letnice Gleja potekal pogovor Izginjajoči gledališki poklici. Sodelujejo: Mateja Fajt (kostumografinja), Andrej Hajdinjak (oblikovalec svetlobe), Jera Ivanc (dramaturginja), Leja Jurišić (koreografinja), Urša Vidic (scenografka). Moderator: Jure Novak (gledališki režiser). Po pogovoru sledi ogled razstave ob Glejevi petdesetletnici na Krakovskem nabrežju, ki jo je oblikovala Grupa Ee (Ivian Kan Mujezinović in Mina Fina), fotografije in udarna gesla pa predstavljajo zadnjih deset let Glejevega delovanja.

Na Turnu Narodnega doma Maribor bosta ob 18.00 nastopila Ariel Vei in Vasko Atanasovski, ki bosta premierno predstavila nove skladbe. Koncert bodo prenašali v živo preko Facebooka.

V okviru razstave Lakota, ki je na ogled v Galeriji Photon Ljubljana, bo ob 19.00 potekal pogovor z avtorjem Goranom Bertokom. Pogovor bo moderiral Miha Colner, v živo, preko video-konferenčne platforme Zoom

Četrtek, 28. maj

Na terasi pred SMG Ljubljana bo ob 19.00 v okviru cikla Dežela pridnih potekal pogovor z naslovom S peresi nad meče. Gosta Erika Valenčiča bosta Špela Stare in Blaž Petkovič.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 v okviru interaktivnih spletnih prenosov koncertov Štream nastopila skupina Nina Bulatovix, ki z novo dozo uglasbenega upora napoveduje tretji album Zob za zob.

Petek, 29. maj

Na Ljubljanskem gradu bo ob 20.00 potekal 13. Festival Godibodi, na katerem bodo nastopili: pesnica in kantavtorica Sandra Erpe z gosti ter Mala mestna muzika z Žalostinkami po razkriško. Neposredni prenos koncerta bo na Prvem programu Radia Slovenija, video stream pa na spletni strani Prvega programa ter FB profilu Prvega.

Sobota, 30. maj

Na Ljubljanskem gradu bo ob 20.00 potekal 13. Festival Godibodi, na katerem bosta nastopili zasedbi Rudolf Gas & The Family in Batista Cadillac. Neposredni prenos koncerta bo na Prvem programu Radia Slovenija, video stream pa na spletni strani Prvega programa ter FB profilu Prvega.

