V sredo se začenjajo 25. Slovenski dnevi knjige

Potekali bodo do 31. maja 2020, tokrat bo večina dogodkov virtualnih

Slovenski dnevi knjige vse od svoje ustanovitve dalje pozornost posvečajo širitvi pomena knjige in pisane besede ter opozarjajo na pomembnost branja. Festival, ki bo letos obeležil 25. obletnico, se zaradi zaostrenih razmer v Evropi in svetu trenutno sooča z izrednimi in nepredvidljivimi izzivi, ki so posledica pandemije koronavirusa (COVID-19). Zavoljo tega večji del dogajanja seli v virtualne svetove.

Letošnja oblika festivala bo tako programsko zaživela med 27. in 31. majem na spletni strani www.dneviknjige.si. Ponudila bo raznolike dogodke, ki kažejo na bogastvo slovenske literature. Ob mnogih virtualnih branjih in izmenjavanju različnih literarnih žanrov organizatorji velik del programa namenjajo povezavi literarnih ustvarjalcev s tistimi, ki iščejo navdih med knjižnimi platnicami, tistimi, ki o njih razpravljajo, jih oblikujejo in tistimi, ki jih berejo.

Festivalski program bo z dopoldanskimi dogodki poskušal zajeti tako otroško in mladinsko literaturo, v popoldanskem času nagovoriti bolj zahtevne bralce ter literarno stroko, ob večerih pa v povezavi s partnerji poskrbel tudi za lahko noč. Različne slovenske založbe bodo predstavile najnovejše knjižne projekte, na virtualnih okroglih omizjih pa bo govora tudi o pomembnosti literature in njene ohranitve, saj prav slednja v trenutnem zamejenem svetu omogoča ter osmišlja odprti prostor kritičnega razmisleka ter domišljije, nesebično nudi uteho, nagovarja in povezuje.

Da pa vseeno ne bi ostali zamejeni le v virtualnem svetu, bo v programu tudi knjižna tržnica v živo z imenom Sejem na zraku. Slednja se bo v organizaciji Ljubljane – Unescovega mesta literature na vrtu Društva slovenskih pisateljev (Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana) odvila zadnji vikend v mesecu (29. – 31. maj) ter bralstvu ter zainteresirani javnosti ponudila poseben izbor knjig, med njimi tudi knjižne novosti, s sejemskimi popusti.