Dražba 40 del nekaterih največjih umetnikov 20. stoletja

Schram je strast do zbirateljstva začutil, ko mu je mati Erika Schicht podarila pismo, ki ga je Napoleon Bonaparte poslal Josephine de Beauharnais, tedaj še nesojeni ženi

Sotheby's v Londonu

© Wikimedia Commons

Londonska avkcijska hiša Sotheby's bo na dražbi ponudila 40 del nekaterih največjih umetnikov 20. stoletja. Med deli iz zbirke zbiratelja Albina Schrama (1926-2005) so predvsem skice in risbe umetnikov, kot so: Edgar Degas, Paul Klee, Emil Nolde, Camille Pissarro in Alfred Kubin.

Schram je začel svojo zbirko oblikovati v 60-ih letih minulega stoletja. Strast do zbirateljstva je začutil, ko mu je mati Erika Schicht podarila pismo, ki ga je Napoleon Bonaparte poslal Josephine de Beauharnais, tedaj še nesojeni ženi. Kasneje je zbiral pisma, pa tudi risbe in študije znanih zgodovinskih osebnosti in umetnikov.

V tridesetih letih se je nabralol toliko predmetov, da je z njimi zapolnil vsak kotiček svojega doma. Pisma, risbe, skice in študije je kupoval na dražbah in jih nato hranil v svojem kabinetu.

Med deli iz zbirke zbiratelja Albina Schrama (1926-2005) so predvsem skice in risbe umetnikov, kot so: Edgar Degas, Paul Klee, Emil Nolde, Camille Pissarro in Alfred Kubin.

Med 40 deli je pastelna skica francoskega slikarja Camillea Pissarra Femme dans le potager, na kateri je ženska v zelenjavnem vrtu, katere pričakovana vrednost je med 15.000 in 20.000 britanskimi funti. Med vrhunci je tudi delo Emila Noldeja. Gre za akvarel, ki prikazuje sceno uprizoritve Shakespearove komedije Sen kresne noči, ki si jo je umetnik v sezoni 1910/11 ogledal z ženo. Delo je ocenjeno med 12.000 in 18.000 funti.

Prav tako so na dražbi ponujene skica Alfreda Kubina z naslovom Bizon, podoba plešočih parov, ki jo podpisuje Ernst Ludwig Kirchner, in pa Torero v izvedbi Le Corbusierja.

Najdražje delo predstavljeno na spletni strani Art Dailyja pa je pastelna upodobitev pesmi Torquata Tassa o osvobojenem Jeruzalemu, ki jo podpisuje Edgar Degas. Ocenjena vrednost je med 34.000 in 44.000 funti.

Ponudbe za dela, ponujena na spletni dražbi The Artist's Sketchbook: Where Inspiration Finds Form, zbirajo do 4. junija.