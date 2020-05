Spedenaj mi stene

»Karantena in dolgočasna stena? Vsako zase je zanič, skupaj pa sploh nesprejemljivo. Na srečo v Sloveniji živi skrita armada ustvarjalcev, ki v kleteh, podstrešjih, ateljejih, studijih in spalnicah dela na točno takih zadevah, ki jih potrebuješ za popestritev stene in karantene!« pravijo ustvarjalci projekta »Pimp my walls« - ime je aluzija na nekdaj priljubljeno MTV-jevo oddajo »Pimp my ride« (Spedenaj mi avto). Po približno mesecu karantene so dobili idejo, da bi čas za štirimi stenami izkoristili za dviganje zavedanja o pomenu umetnosti. Organizirali bodo facebook dražbo, so sklenili: na njej bodo slovenski ustvarjalci, ki so bili med karanteno zaradi nedelovanja kulturnih institucij in drugih platform za prodajo umetnin v posebej ranljivem položaju, lahko prodali svoja dela, ljubitelji umetnosti, ki jih epidemija koronavirusa ni prizadela v finančnem smislu, pa bodo na ta način dobili možnost, da svoje stene polepšajo z izvirnimi »underground« umetninami.

Do danes so bile dokončno izvedene že tri tedenske dražbe, na katerih je nov dom našlo 92 umetniških del. Licitacije za četrto dražbo pravkar potekajo, organizator in idejni vodja projekta Jure Grahek, sicer prostovoljec leta 2017, pa ocenjuje, da bo skupno število prodanih del prihodnji teden preseglo 130. »Na dražbo se lahko s svojo umetnino prijavi kdorkoli. Organizatorji si sicer pridržujemo pravico do selekcije po lastni volji, a zaenkrat še nikogar nismo zavrnili. Edini pogoj je, da lahko na dražbi ponudiš le izdelke, ki si jih ustvaril sam in da ne gre za plagiate znanih umetniških del.« Končne cene izdelkov variirajo – tisti z nižjo izklicno ceno se prodajo tudi za ceno, do 4x višjo od izklicne, pri višji izklicni ceni je razlika manjša. »Vseeno pa se je precej izdelkov prodalo tudi v cenovnem rangu med 150 in 250 evrov. Najvišja končna cena je bila 280 evrov,« pravi Grahek. Poleg njega je v organizacijski ekipi pet ljudi, ob tem pa še osem ambasadorjev projekta. »Največ dela nam vzame sledenje prijavam in komuniciranje z umetniki, poleg tega na tedenski ravni delamo kolaže slik in predstavitvene projekcije. Vse prijave tudi individualno obdelamo in uredimo slike umetnin, kolikor se da.« Gre za popolnoma prostovoljno delo, ki ga večina opravlja ob rednih službah.

Sprva je bilo načrtovano, da bodo dražbe potekale le med karanteno, a zaradi velikega zanimanja ter vsesplošne podpore tako ustvarjalcev kot kupcev se je projekt nekoliko podaljšal. Prijave na tedenske dražbe tako zbirajo še do konca maja, akcija pa se bo predvidoma zaključila 14. junija. »Naš namen ni bil ustvariti stalno platformo, temveč časovno omejen aktivističen projekt. Vseeno pa smo se odločili malo podaljšati prvotni plan,« razloži Grahek. »Ko dokončno zaključimo ta cikel dražb, si bomo vzeli nekaj časa, da preučimo rezultate in skujemo še boljši načrt. Čez nekaj časa se bomo nato vrnili z novo serijo dražb, za katero upamo, da bo še kvalitetnejša in uspešnejša.«