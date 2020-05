Resnična zgodba, ki spominja na Gospodarja muh

Ko je šest najstnikov zašlo na nenaseljeni otok in tam preživelo 15 mesecev

Film Gospodar muh (1963)

Šest najstnikov iz polinezijskega arhipelaga Tonga, ki se nahaja v Tihem oceanu, je v sredini 60-ih let prejšnjega stoletja zašlo na tedaj neznani, nenaseljeni otok in tam preživelo 15 mesecev. Britanski The Guardian poroča, da bo zgodba, ki spominja na znameniti roman Nobelovega nagrajenca Williama Goldinga z naslovom Gospodar muh, kmalu doživela hollywoodsko filmsko priredbo. Pravice je odkupil hollywoodski produkcijski studio New Regency, ki je znan po filmih, kot sta 12 let suženj v režiji Stevea McQueena in Povratnik Alejandra Gonzaleza Inarrituja.

V romanu Gospodar muh iz leta 1954 spremljamo zgodbo britanskih šolarjev, starih med šest in dvanajst let, ki so preživeli strmoglavljenje letala na neposeljeni otok v Tihem oceanu. Ker so ostali brez nadzora odraslih, so vzpostavili svoj red. Gospodar muh še danes velja za kultno delo svetovne literature, doživel pa je tudi dve filmski priredbi.

Dobrih deset let po izidu Goldingovega romana je šest najstnikov iz arhipelaga Tonga resnično doživelo izkušnjo brodoloma. Ukradli so čoln, njihov cilj pa je bil 500 milj oddaljeni otok Fidži, a do tja niso nikoli prispeli. Na nenaseljenem otoku Ata so preživeli 15 mesecev, pri tem pa so jim pomagale njihova izjemna duhovna moč in priučene veščine.

Izredno zanimanje za resnično zgodbo je spodbudil članek zgodovinarja Rutgerja Bregmana, ki je bil o dečkih 9. maja objavljen v The Guardianu. Štirje še živeči nekdanji brodolomci so nato skupaj z avstralskim mornarjem Petrom Warnerjem, ki jih je rešil, sklenili, da bodo sodelovali s studiem New Regency. Zato so v vodo padle številne druge ponudbe, ki so jih prejeli tudi s strani Netflixa, MGM in Working Title, navaja The Guardian.

Bregman je izrazil željo, da bi ustvarjalci filma ostali zvesti kulturi prebivalcev Tonga, preživeli brodolomci Sione, Mano, Tevita in Luke pa bodo s producenti sodelovali kot svetovalci. Zgodba o preživelih najstnikih ima močno kulturno vrednost, saj si jo prebivalci v Tongi pripovedujejo že več kot 50 let.

