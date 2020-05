Protivladni protesti se kar vrstijo, danes pred ministrstvom okoli 400 kulturnikov

Pred ministrstvom za kulturo je okoli štiristo protestnikov sodelovalo v javnem protestnem performansu

Kulturniki lepijo papirje z apelom na okna ministrstva

© Borut Krajnc

Performans z naslovom Akcija za kulturo je ob 15. uri pred Muzej sodobne umetnosti Metelkova povabil kulturne delavce. Zbralo se jih je okoli štiristo. Po nagovoru gledališkega režiserja Jaše Jenulla so si protestniki razdelili liste z apelom vladi in jih skupaj nalepili na okna Ministrstva za kulturo.

Apel ministrstvu

© Pia Nikolič

Performans je bil namenjen v prvi vrsti ministru, v drugi pa celotnemu ministrstvu, ki je na elektronska sporočila z vprašanji, pozivi in predlogi večinoma neodzivno. Govorec Jenull je poudaril, da gre najverjetneje zgolj za prvo takšno akcijo v vrsti akcij, ki se bodo nadaljevale dokler ministrstvo ne bo spremenila odnosa na bolje ali dokler ne bo odstopil sam minister. Jenull je dodal, da on ni organizator protesta, ampak je bil le izbran za govorca. Kot organizatorji protesta so se podpisali Aktiv delavcev in delavk v kulturi.

V zapisu večinoma pozivajo k boljši prihodnosti, »v katero se lahko zavihtimo s premišljenimi in odločnimi potezami, tudi na področju kulture«. Opozarjajo tudi na enega ekonomsko najvišjih multiplikativnih učinkov kulture, na njene pozitivne psihosocialne efekte in na zamude s strateškimi investicijami v kulturni sektor, »s katerimi Slovenija že zamuja«. Ob tem so poudarili, da so vodilne evropske države pomen kulture že prepoznale in namenjajo za njeno financiranje v času krize dodatna sredstva. Kot so še zapisali: »Vsak dan krize Slovenci prosti čas preživljamo ob knjigah, filmih, glasbi in drugih umetnostih. Izredno povečanje obiska beležijo tudi v virtualnih muzejih, knjižnicah, knjigarnah in drugih spletnih vozliščih kulture. Kultura nam v teh trenutkih daje smisel.«

Apel ministrstvu

© Pia Nikolič

Mnogi kulturni delavci se namreč s svojo profesijo zaradi ukrepov še vedno ne morejo ukvarjati ali pa se z njo ne morejo ukvarjati v polnem obsegu. Zaradi oklevanja s sprejemanjem strategije pa nekateri še vedno ne vedo kdaj bodo sploh lahko začeli delati in na kakšen način naj izvedejo predpriprave, ko vendar ne vedo kdaj in kako bodo lahko posle/dogodke/festivale sploh lahko izvedli.