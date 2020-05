Scorsese za Apple pripravlja nov triler

Film po istoimenski knjigi ameriškega novinarja Davida Granna, se bo osredotočil na množični poboj Indijancev plemena Osage v Oklahomi, kjer so v 20. letih prejšnjega stoletja odkrili nafto

Irec

Po sodelovanju z Netflixom, hollywoodski režiser Martin Scorsese pripravlja nov projekt za ponudnika pretočnih storitev Apple. Gre za visokoproračunski triler Killers of the Flower Moon, v katerem bosta zaigrala Leonardo DiCaprio in Robert De Niro, ki ga bo produciral Apple TV+, partner pa bo Studio Paramount. Proračun filma bo znašal več kot 150 milijonov dolarjev.

Scorsese je lani z Netflixom ustvaril mafijsko epopejo Irec, potem ko so pravice zanj prodali tradicionalni studii zaradi visokih stroškov, ki so znašali več kot 160 milijonov dolarjev. Film je nastal po knjigi Charlesa Brandta I Heard You Paint Houses in prikazuje s kriminalom zaznamovano življenje Franka Sheerana, “izvršilca dolžnosti” mafijske družine Bufalino ter skrivnostno izginotje sindikalca Jimmyja Hoffe, ki naj bi ga Sheeran leta 1975 tudi ubil.

RS3aHkkfuEI

Triler po istoimenski knjigi ameriškega novinarja Davida Granna, se bo osredotočil na množični poboj Indijancev plemena Osage v Oklahomi, kjer so v 20. letih prejšnjega stoletja odkrili nafto. Zaradi velikega števila smrtnih žrtev, je primer prevzel novoustanovljeni FBI in razvozlal veliko zaroto ter enega najhujših zločinov v ameriški zgodovini.

Scorsese želi film posneti tudi pri domorodcih v okrožju Osage. Kdaj se bo začelo snemanje, še ni znano.

Apple je nedavno dobil tudi pravice za še en visokoproračunski igrani celovečerec, vojno dramo Greyhound z oskarjevcem Tomom Hanksom v glavni vlogi, ki je napisal tudi scenarij. Datuma predvajanja filma še niso objavili.