Nova razstava v TAM-TAMovi Ulični galeriji

Na prvi razstavi po končani epidemiji koronavirusa v galeriji na Vegovi se bosta predstavila Mina Fina in Ivian Kan Mujezinović

Po krajšem premoru se vrača TAM-TAMova Ulična galerija na Vegovi in sicer z razstavo Mine Fine in Iviana Kana Mujezinovića / Grupa Ee z naslovom Lepo je biti Glej!, ki jo bodo odprli 2. junija ob 17.00. Gledališče Glej, najstarejše neinstitucionalno gledališče na območju nekdanje Jugoslavije, letos praznuje 50 let svojega delovanja, že ves čas pa ga odlikuje prepoznavna grafična podoba. Zadnjih deset let jo oblikuje Grupa Ee. V sklopu praznovanja obletnice avtorja predstavljata svoj pogled na Glejeve gledališke liste, ki sta jih ustvarila v zadnjem desetletju.

Celostna grafična podoba Gledališča Glej je morda eden najbolj prepoznavnih projektov Grupe Ee. Prvo so ustvarili kot popolno dekonstrukcijo celotne podobe, ki jo je najstarejše neodvisno gledališče pri nas gradilo skozi desetletja. V drugi prenovi so vpeljali barve ter v dizajn vpeljali prostor za eksperimentiranje. Poleg celostne podobe so se še posebej profilirali s serijo plakatov za posamezne predstave, ki so vizualna nadgradnja avtorskega izraza na odru.

Skozi oblikovanje gledališkega lista v zadnjih letih nastajajo celostne knjige umetnika, kjer vsebinsko naslavljajo širše družbeno-kritične kontekste performansov, hkrati pa v oblikovanju preizkušajo meje, do kje podoba sploh še funkcionira kot podoba.

Poleg celostne podobe so se še posebej profilirali s serijo plakatov za posamezne predstave, ki so vizualna nadgradnja avtorskega izraza na odru.

Grupa Ee je neodvisni oblikovalski kolektiv, ki povezuje umetnike Mino Fino, Damjana Ilića in Iviana Kana Mujezinovićaa, ki delujejo na galerijskem, gledališkem, glasbenem, klubskem, založniškem in teoretskem področju. Njihove celostne grafične podobe presegajo uporabniško vrednost oblikovanja in postajajo umetnine same na sebi. Za svoje delo v Gledališču Glej so bili večkrat nagrajeni - za serijo gledaliških listov so leta 2017 in 2019 na bienalu Brumen prejeli priznanje za odlično slovensko oblikovanje Brumen.