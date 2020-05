Globalni filmski festival z dvema slovenskima prispevkoma

The Right One

Od 29. maja do 7. junija bo v okviru globalnega filmskega festivala We Are One na spletu brezplačno na ogled več kot 100 filmov, ki jih je sokuriralo 21 svetovnih festivalov, med njimi tudi Sarajevski filmski festival, ki je v program vključil tudi slovensko avtorico in režiserko Urško Djukić, s kratkim igranim filmom "The Right One", pri katerem sta sodelovala tudi slovenska igralka Doroteja Nadrah in direktor fotografije Lev Predan Kowarski. Film je leta 2019 odprl program "Cannes Directors’ Fortnight 2019," sorežiral ga je Gabriel Tzafka, predstavnik Danske in Grčije, poleg Nadrahove pa v filmu igrata še Mirjana Karanović in Muhamed Hadžović.

Režiserka Urška Djukić je ob tem povedala: "Vesela sem, da se je naš film uvrstil na festival 'We Are One', saj gre za lepo iniciativo vseh večjih filmskih festivalov in poudarja solidarnost. Deset dni bodo gledalci lahko preko YouTube kanala gledali izbrane filme iz največjih festivalov. To so filmi, ki jih po navadi ljudje težje vidijo, če ne obiskujejo filmskih festivalov ali se posebej ne zanimajo za avtorski film."

Film bo na sporedu 5. junija dopoldne skupaj s štirimi kratkimi filmi iz lanskega programa "SEE Factory", ki jim je skupno to, da pripovedujejo o balkanskih mamah.

V sklopu festivala bo 31. maja tudi svetovna premiera kratkega dokumentarnega filma Razglednice prijateljev Sarajevskega filmskega festivala (Postcards from Sarajevo Film Festival Friends), v katerem sodeluje tudi slovenski režiser Damjan Kozole.

"Southeast Europe Factory" je projekt, kjer je v parih sodelovalo pet mednarodnih in pet režiserjev iz regije, vključujoč Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo. Pet kratkih filmov je nastalo v sklopu tega projekta po konceptu "La Factory", ki ga podpisuje Dominique Welinski in "Directors’ Fortnight". Filmi so nastali s podporo Slovenskega filmskega centra, Filmskega centra Srbije, Makedonske agencije za film, Filmskega centra Črne gore, sarajevskega Ministrstva za kulturo in šport v sodelovanju z Akademijo scenskih umetnosti v Sarajevu. Producent filmov je sarajevski filmski festival (Obala Art Centra).

Kozole je pripravil ljubljansko razglednico, v kateri obdobje karantene prikaže v dveh trenutkih: kot posvetilo velikemu igralcu Petru Musevskemu, ki nas je zapustil pred kratkim in v podobi prazne Slovenske ulice.