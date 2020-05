Spletna dražba del iz zbirke Picassove vnukinje

Naprodaj bodo dela iz zasebne zbirke vnukinje Marine Picasso, njihova ocenjena vrednost pa se giblje od 400 do 400.000 funtov

Londonska avkcijska hiša Sotheby's bo med 8. in 18. junijem pripravila spletno dražbo del španskega umetnika Pabla Picassa(1881-1973) iz vseh obdobij njegovega ustvarjanja. Na dražbi bodo ponudili slike, risbe, keramiko, fotografije in slikarjevo paleto. Več kot 60 del, ki bodo naprodaj, je iz zasebne zbirke umetnikove vnukinje Marine Picasso, njihova vrednost pa se giblje od 400 do 400.000 funtov.

V zadnjih letih je prisotno izjemno povpraševanje po Picassovih delih, saj si zbiratelji prizadevajo, da bi pridobili stvaritve iz vseh obdobij umetnikovega ustvarjanja. Dela, ki jih bodo ponudili tokrat, motivno segajo od matadorjev in mitoloških minotavrov do številnih muz, ki so vplivale na njegovo ustvarjanje.

Med zanimivejšimi deli Art Daliy izpostavlja slikarjevo paleto iz leta 1961. Gre za izjemen artefakt iz Picassovega delovnega procesa, saj se barve na paleti popolnoma ujemajo z barvami na sliki Le dejeuner sur l'herbe (d'apres Manet) iz leta 1961, ki je razstavljena v Muzeju Ludwig v Kölnu. Picasso je paleto datiral, s čimer ji je dal dodatno vrednost.

Akt iz leta 1972, risba s tušem in kredo na kartonu, je ocenjen med 120.000 in 180.000 funti. Sedeča gola ženska figura je v Picassovem opusu pogost motiv, to risbo pa je navdihnila Jacqueline Roque, zadnja ljubezen njegovega življenja, s katero se je umetnik poročil leta 1961.

Pastel na kartonu Autour des arenes iz okoli leta 1900 je ocenjen med 250.000 in 350.000 funti. Na risbi, ki je nastala tik pred umetnikovim odhodom v Pariz, je pročelje arene v Barceloni, pred katero se je v pričakovanju dogodka zbrala množica.

Med drugim bodo na dražbi ponudili tudi vazo (Visage au nez noir, A. R. 609) iz leta 1969, njena cena pa se giblje med 15.000 in 20.000 funti.

