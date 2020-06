TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo dokumentarec Klub Colectiv, ki beleži dogodke po požaru v nočnem klubu Colectiv v Bukarešti leta 2015, ki je terjal 27 življenj, 180 ljudi pa je bilo ranjenih, politični triler Salvador, v katerem je ameriški fotoreporter priča krizi v medmorski državi Salvador leta 1980, film O telesu in duši, ljubezensko zgodbo o dveh osamljenih delavcih iz budimpeške klavnice, film Čistilci, večkrat nagrajeno dokumentarno oddajo, ki kaže mračni svet digitalnega čiščenja, v katerem internet osvobajajo vsega, kar je sporno.

Četrtek, 4. junij

N HBO bo ob 21.45 na ogled dokumentarec Klub Colectiv, ki beleži dogodke po požaru v nočnem klubu Colectiv v Bukarešti leta 2015. Leta 2015 je požar v nočnem klubu Colectiv v Bukarešti terjal 27 življenj, 180 ljudi pa je bilo ranjenih. Kmalu potem je v bolnišnicah več ljudi umrlo zaradi opeklin, ki praviloma ne bi smele biti smrtonosne. Neki zdravnik je preiskovalnim novinarjem razkril srhljivo resnico o skorumpiranem romunskem zdravstvenem sistemu. Po tem, ko je imenovan nov minister za zdravje, odkrito predstavi javnosti svoja prizadevanja za reformo pokvarjenega sistema, predvsem pa mnoge ovire, ki so se mu znašle na poti. Dokumentarec spremlja pričevanja novinarjev, zdravstvenih delavcev, opečenih žrtev nesreče in državnih uslužbencev ter prinaša pristen in surov pogled na dosežke preiskovalnega novinarstva v njegovi najboljši obliki. Režija: Alexander Nanau

4tEvlc7HJw4

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.25 na ogled prvi del nadaljevanke Brecht, ki prikazuje življenje in delo Bertolta Brechta (1898–1956), enega najpomembnejših nemških dramatikov in teoretikov gledališča 20. stoletja. Bil je tudi pesnik, režiser, igralec, aktivist in pacifist. Prihajal je iz premožne družine, a se je že v mladosti oddaljil od svojega stanu. V spominih je zapisal, da je zapustil svoj razred in se pridružil malim ljudem. Razvil je teorijo o epskem gledališču, novi vrsti gledališča, ki predstavlja zanikanje meščanskega gledališča 19. in 20. stoletja.

Petek, 5. junij

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.50 na ogled črna komedija Lolo. Violette je Parižanka v srednjih letih, mama samohranilka, deloholičarka s kariero v modni industriji. Na počitnicah ob Atlantiku spozna Jean-Renéja, čudaškega, a prisrčnega računalničarja. Zaljubita se in Jean-René se preseli v Pariz. Tam pa naleti na maminega sinka Loloja, samozvanega umetnika, ki se ne namerava kar tako odpovedati svojemu prestolu. Režija: Julie Delpy

rl5WmFXEDo4

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.50 v okviru cikla Kinoteka na ogled politični triler Salvador, v katerem je ameriški fotoreporter priča krizi v medmorski državi Salvador leta 1980. Rick Boyle, pustolovski fotoreporter, je izčrpal svojo srečo v Ameriki. Brez prebite pare, z avtom in prijateljem Dr. Rockom, se odpravi v rajski Salvador, kjer živi njegovo dekle Maria. Mimogrede pa namerava poslikati dogajanje v vojaški diktaturi... Režija: Oliver Stone

Od1wfZe6EvE

Na CineStar TV 1 bo ob 23.25 na ogled film Stari, priredba istoimenskega korejskega filma, tokrat v režiji Spika Leeja. V oglaševalskem poslu zaposleni Joe Doucett je ženskar, pijanec in slab oče hčerki, ki živi z njegovo nekdanjo ženo.

vdQfLoMh1N0

Sobota, 6. junij

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.05 na ogled film Država proti Fritzu Bauerju, ki pripoveduje zgodbo o državnem javnem tožilcu, ki si je zadal nalogo preganjati preživele naciste. Tudi sam je nemški Jud, ki je preživel koncentracijsko taborišče in vojno končal v izgnanstvu na Danskem. Režija: Lars Kraume

Ms0MTUC7Mlc

Na Planet Plus bo ob 21.50 na ogled komedija Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil, ki temelji na knjigi Jonasa Jonassona, v njej pa spremljamo 100-letnika, ki se odloči, da nikoli ni prepozno začeti znova. Režija: Felix Herngren

kPAacWzP_qc

Na HTV 1 bo ob 22.00 na ogled film Velika poteza, biografska drama, ki prikazuje, kako je skupina vlagateljev predvidela in izkoristila finančno krizo. Režija: Adam McKay

vgqG3ITMv1Q

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.35 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film O telesu in duši. Ljubezenska zgodba govori o dveh osamljenih delavcih iz budimpeške klavnice, ki spoznata, da vsako noč sanjata iste sanje – o jelenu in košuti v gozdu. Vsak v svojem svetu začneta sprejemati na videz absurdne odločitve, da bi se približala drug drugemu. Režija: Ildikó Enyedi

EsS-5sau5VM

Nedelja, 7. junij

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.05 na ogled film Čistilci, večkrat nagrajena dokumentarna oddaja, ki kaže mračni svet digitalnega čiščenja, v katerem internet osvobajajo vsega, kar je sporno. Spoznali bomo pet čistilk", ki v Silicijevi dolini odstranjujejo z interneta vse, kar je ali naj bi bilo sporno. Srečamo pa tudi ljudi od vsepovsod, ki jim to "čiščenje" greni življenje. "Čistilka" mora vsak dan pregledati na tisoče podob in kratkih filmov, kar seveda pusti posledice na njeni duševnosti.

iGCGhD8i-o4