Nocoj balet v živo: Nismo pozabili na vas

Na drugem programu TV Slovenija bodo nocoj ob 20.00 v živo prenašali baletni koncert z naslovom Nismo pozabili na vas, ki je nastal z Društvom baletnih umetnikov Slovenije

Romeo in Julija (Maia Makhateli in Petar Đorčevski)

© Darja Štravs Tisu

Ker so operne in baletne dvorane zaradi epidemije še vedno zaprte, bo SNG Opera in balet Ljubljana danes, 3. junija ob 20.00 izvedla baletni koncert, ki ga bodo ob praznem avditoriju v živo prenašali na drugem programu Televizije Slovenija. Baletni koncert z naslovom Nismo pozabili na vas, ki je nastal z Društvom baletnih umetnikov Slovenije, bo ponudil pretežno klasičen program z nekaj sodobnimi deli.

Po besedah umetniškega vodje baleta SNG Opere in baleta Ljubljana Petra Đorčevskega so se za ta korak odločili, "ker bo po preklicu epidemije verjetno preteklo še nekaj časa, preden bodo v zaprtih prostorih dovoljene javne prireditve s številčnejšim občinstvom". Predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije Tomaž Rode pa je dodal, da so nad televizijskim gala baletnim koncertom navdušeni tudi baletni plesalci, ki so nastopanje že močno pogrešali.

Na sporedu bodo duet iz Labodjega jezera Čajkovskega v koreografiji Lynne Charles po Lewu Ivanovu, v katerem bosta plesala Rita Pollacchi in Kenta Yamamoto, duet Verdi na glasbo Giuseppeja Verdija v koreografiji Tomaža Rodeta in s plesalcema Nino Noč in Filipom Juričem ter Largo na glasbo Georga Friedricha Händla v koreografiji Vlasta Dedoviča, v katerem bosta zaplesala Urša Vidmar in Filip Viljušič.

Sledili bodo Harlekinada na glasbo Cesareja Pugnija v koreografiji Mariusa Petipaja, v kateri bosta plesala Yuya Omaki in Asami Nakashima, duet Veliki Gatsby na glasbo Samuela Barbera v koreografiji Lea Mujića s plesalcema Tjašo Kmetec in Kento Yamamotom ter odlomek iz baleta Hrestač Čajkovskega, v katerem bosta po koreografiji Youryja Vamosha zaplesala Ana Klašnja in Yujin Muraishi.

Na sporedu pa sta še duet Hora z glasbo Balanescu Quarteta in v koreografiji Edwarda Cluga, v katerem bosta nastopila Mirjana Šrot in Filip Jurič, ter odlomek iz baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva v Rodetovi koreografiji z balerino Maio Makhateli ob soplesalcu Petru Đorčevskemu.