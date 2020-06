Dokumentarec o filmu Rocky

Sylvester Stallone

Kultni ameriški akcijski film Rocky, v katerem glavno vlogo igra Sylvester Stallone, je že pred leti praznoval 40-letnico nastanka. Ob jubileju se je režiserju in scenaristu Dereku Waynu Johnsonu porodila ideja, da bi se filmu poklonil z dokumentarcem 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, ki bo preko spletnih platform premierno prikazan 9. junija.

Film Rocky je bil premierno prikazan 21. novembra 1976 v režiji Johna G. Avildsena, scenarij zanj pa je napisal Stallone, ki v filmu igra Rockyja Balboo, neizobraženega, a dobrosrčnega pobiralca dolgov italijansko-ameriškega porekla iz Filadelfije, ki z boksom uresniči svoje sanje.

7RYpJAUMo2M

Film se je zapisal v zgodovino s sceno, ko Rocky po zmagi nad svetovnim prvakom v težki kategoriji med množico išče svojo ljubezen, ki jo igra Talia Shire, in kriči: Adrian!

Danes 73-letni Stallone je bil v času nastanka filma še neuveljavljen igralec. Film z izredno nizkim proračunom okrog milijona dolarjev je z 225 milijoni zaslužka postal kinematografska uspešnica.

Prvemu delu je sledilo kar sedem nadaljevanj: Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985), Rocky V (1990), Rocky Balboa (2006), Rojstvo legende (2015) in Rojstvo legende II (2018). Stallone je v vseh nadaljevanjih igral Rockyja, pod nekaj filmov pa se je podpisal tudi kot režiser.

5HksV7ZFuhM

Pri dokumentarcu 40 Years of Rocky: The Birth of a Classic, je Stallone sodeloval v vlogi pripovedovalca. V filmu spremljamo nastajanje prvega Rockyja, vanj pa je vključenega nekaj doslej še nevidenega materiala.

Gf5F02wKXEU