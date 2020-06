TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo film Daleč od ponorelega sveta, posnet po literarni klasiki britanskega avtorja Thomasa Hardyja, film Svobodna ljubezen, posnet po resničnih dogodkih, ki prikazuje zgodbo policistke Laurel in njene življenjske partnerice Stacie v boju z nerazumevajočo družbo, družbenozgodovinsko dramo s prvinami družbene satire Pot v Indijo, posneto po romanu E. M. Forsterja, film Ubijanje svetega jelena, ki je mešanica grške tragedije, eksistencialne grozljivke in hitchcockovske psihodrame.

Svobodna ljubezen

Četrtek, 11. junij

Na HTV 2 bo ob 21.00 na ogled film Ben-Hur, epska zgodba o uglednem judovskem princu, ki se upre svojemu bratu, zdaj rimskemu častniku, ko slednji od njega zahteva, da poimensko navede sovražnike Rima. Režija: Timur Bekmambetov

gLJdzky63BA

Na HBO bo ob 21.45 na ogled dokumentarni film Nikoli se ne bodo postarali. Z najsodobnejšo video tehnologijo so bili digitalno restavrirani več kot stoletje stari arhivski posnetki o prvi svetovni vojni. Režija: Peter Jackson

Petek, 12. junij

Na Planet Plus bo ob 20.00 na ogled film Daleč od ponorelega sveta, posnet po literarni klasiki britanskega avtorja Thomasa Hardyja. Zgodba spremlja življenje Bathshebe Everdene, samosvoje, odločne in svobodomiselne mladenke, ki nepričakovano podeduje kmetijo svojega strica. Finančno neodvisna, čedna in trmasta Batsheba se ne podreja strogim načelom pretežno moškega sveta v času viktorijanske Anglije in kljubuje težavam pri vzpostavitvi uspešne pridelovalne dejavnosti. Samozavestna ženska nehote pritegne tri snubce. Režija: Thomas Vinterberg

5-_9AFwMDmQ

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.55 na ogled film Svobodna ljubezen, posnet po resničnih dogodkih, ki prikazuje zgodbo policistke Laurel in njene življenjske partnerice Stacie v boju z nerazumevajočo družbo. Režija: Peter Sollett

blk27Jj9UE8

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 v okviru cikla Kinoteka na ogled družbenozgodovinska drama s prvinami družbene satire Pot v Indijo, posneta po romanu E. M. Forsterja, ki govori o tesnobnem trku dveh kultur v kolonialnem okolju. Režija: David Lean

5yloMkHXZu4

Sobota, 13. junij

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.05 na ogled film Kavarniška gospoda, komična ljubezenska romanca iz Hollywooda tridesetih let prejšnjega stoletja. Newyorški sin draguljarja Bobby se preseli v Hollywood in v službi pri stricu spozna očarljivo tajnico Vonnie. Med njima in Vonniejinim poročenim ljubimcem se splete usoden ljubezenski trikotnik, ki Bobbyju stre srce in ga prisili, da se vrne domov...Režija: Woody Allen

7jfi64Bg-Ws

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.40 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Ubijanje svetega jelena, ki je mešanica grške tragedije, eksistencialne grozljivke in hitchcockovske psihodrame. Režija: Yorgos Lanthimos

c1P3VuZrKJU

Nedelja, 14. junij

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.05 na ogled dokumentarni film Tkanje pogledov: Jože Dolmark, ki ga spoznamo kot umetnostnega zgodovinarja, poznavalca književnosti, filmskega in fotografskega zgodovinarja, filmskega kritika, cineasta, scenarista ter predvsem kot izjemnega pedagoga. Režija: Boris Jurjaševič

288319321