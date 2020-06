Izkupiček od prodaje mask bo namenjen boju za človekove pravice

Kitajski umetnik in aktivist Ai Weiwei je oblikoval obrazne maske, ves izkupiček od prodaje bo šel v dobrodelne namene

Ai Weiwei

© Flickr / Didier Leroi

Kitajski umetnik in aktivist Ai Weiwei je oblikoval obrazne maske, ves izkupiček od prodaje bo šel v dobrodelne namene in bo namenjen ohranjanju človekovih pravic v izrednem stanju v času pandemije novega koronavirusa. Prejele ga bodo organizacije Human Rights Watch, Refugees International in Zdravniki brez meja. "Pandemija covida-19 je humanitarna kriza. Izpodbija naše razumevanje 21. stoletja in opozarja na prihodnje nevarnosti. Zahteva udejstvovanje vsakega posameznika, tako individualno kot skupinsko," je dejal.

Obrazne maske so ročno potiskane z ikoničnimi podobami njegovih del. Izdelane so bile v času karantene in so pravzaprav platno, na katerega umetnik tiska svoja sporočila. So tudi poziv k ukrepanju in simbol odziva državljanov na humanitarno krizo, s katero se sooča svet.

Umetniška dela Ai Weiwei Mask izdeluje umetnikov atelje, projekt pa kurira Alexandra Munroe iz newyorškega Guggenheimovega muzeja.

Maske iz berlinskega ateljeja so preko Ebayja do 27. junija na prodaj posamično, kot serija štirih, ali celoten komplet 20 mask, ki predstavlja umetnikovo ikonično serijo Study of Perspective.

Vsako umetniško delo je ročno ustvarjeno s tehniko sitotiska na obrazne maske iz blaga. Poleg tega vsak paket vsebuje podpisano izjavo umetnika. Umetniška dela niso namenjena zdravstveni uporabi in niso pralna.

"To je mogočen primer združevanja umetnosti in aktivizma v dobre namene. Počaščeni smo, da sodelujemo z umetnikom in Ebayjem z namenom zbrati sredstva za naše delo med koronavirusno krizo. Z njuno podporo se lahko borimo za tiste, ki jih je pandemija najbolj prizadela - otroke, begunce in ljudi, ki živijo v revščini," je dejal izvršni direktor Human Rights Watch Kenneth Roth.

Podobnega mnenja sta tudi humanitarna delavka pri Zdravnikih brez meja Reveka Papadopoulou in predsednik Refugees International Eric Schwartz.