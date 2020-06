Bartolov Alamut bo izšel na Kitajskem

Po 82 letih od svojega izida Alamut ostaja ena redkih slovenskih knjig, ki jo je mogoče najti v knjigarnah vse od Orienta pa do anglosaksonskega sveta

Na največjo svetovno tržišče vstopa roman Vladimirja Bartola, saj je Založba Sanje sklenila pogodbo z založbo Beijing Book Search Cultural Communication iz Pekinga, ki bo knjigo prevedla in objavila na Kitajskem. Roman bo izšel predvidoma jeseni v poenostavljeni kitajščini, ki jo uporabljajo v Ljudski republiki Kitajski. Bartolov roman predstavlja svojevrsten fenomen v slovenski literaturi. Preveden je v številne jezike, njegova popularnost pa se je še povečala, po 11. septembru 2001, ko je izšel tudi v angleščini.

Alamut je prvič izšel leta 1938, njegovo vrednost pa je svet začel odkrivati šele 50 let pozneje. Do danes je knjiga doživela 33 izdaj v 11 jezikih, obstajajo pa tudi piratski prevodi. Po 82 letih od svojega izida še naprej ostaja ena redkih slovenskih knjig, ki jo je mogoče najti v knjigarnah vse od Orienta pa do anglosaksonskega sveta.

Zamisel zanj je Bartol dobil leta 1927 v Parizu, ko ga je Josip Vidmar opozoril na zgodbo iz potopisa Marca Pola, v kateri fanatični vodja muslimanske sekte izmailcev v 11. stoletju v Perziji za svoje politične cilje s prevaro izrablja mlade bojevnike, tako da jim ponuja posmrtne užitke z mladimi dekleti v rajskem vrtu. Bartol je v tej snovi prepoznal temo za svoje veliko delo, zanj pa je zbiral gradivo deset let.

Roman temelji na resničnem zgodovinskem dogajanju, ki ga je Bartol povzel ne le iz Marca Pola, ampak iz različnih zgodovinskih del o sektah izmailcev. Iz tega je zgradil svojo pripoved o islamski verski sekti izmailcev, umeščeno na trdnjavo Alamut, v kateri vodja Hasan Ibn Saba s pomočjo verskih in vojaških učiteljev vzgaja fedaije, vrhunsko usposobljene bojevnike, pripravljene na vsakršna dejanja in žrtve.