150 let od smrti pisatelja Charlesa Dickensa

Pisatelj, ki velja za največjega romanopisca zgodnje viktorijanske dobe, je umrl 9. junija 1870 za posledicami kapi

Charles Dickens

Britanski pisatelj in družbeni kritik Charles John Huffam Dickens se je rodil 7. februarja 1812 v bližini pristaniškega mesta Portsmouth očetu uradniku in materi gospodinji. V družini je bilo osem otrok, zato so se borili z revšino. Kot 12-letnik je po selitvi v London pustil šolo in se zaposlil v tovarni.

Kasneje je nadaljeval s šolanjem, se zaposlil v odvetniški pisarni, sestavljal novice za časnike, poročal iz parlamenta in pisal kratko prozo.

Zaslovel je pri 25 letih, ko je leta 1837 napisal roman Pickwickovci, humoristično podobo tedanjega angleškega mestnega in podeželskega življenja.

Sledili so romani, med katerimi so najbolj znani Oliver Twist, David Copperfield, Veliko pričakovanje in Nicholas Nickleby. Njegova pomembna dela so še Martin Chuzzlewit, Dombey in sin, Težki časi, Mala Dorittova, Povest o dveh mestih, Božična zgodba, Veliko pričakovanje in Naši skupni prijatelji.

Dickens je bil znan kot velik humorist in začetnik socialnega romana, a se v njegovih knjigah v ozadju zabavnih zgodb jasno kaže kritika socialnih razmer viktorijanske Anglije.

Veliko njegovih del je bilo prirejenih za odrske deske, televizijo in filme po vsem svetu. Na vrhu njegovega romanopisja je David Copperfield (1850), zasnovan na lastni izkušnji in pregneten s sentimentalnim in humorno-grotesknim realizmom.

V Veliki Britaniji so ob 200-letnici njegovega rojstva leto 2012 razglasili za Dickensovo leto, leta 2011 pa je Britanska kraljeva kovnica izdala kovanec z njegovim portretom, ki je sestavljen iz naslovov njegovih izbranih del.