Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo festival Svetlobna gverila, katerega tema je Pet elementov, premiero mračne komedije Jakiš in Pupče izraelskega dramatika Hanoha Levina, 61. Jazz Festival Ljubljana, razstavo [Tunel 29] Oblikovanje za postapokaliptični svet, na kateri bo predstavljen izbor 30 izdelkov, ki so jih želeli razstaviti na letošnjem milanskem tednu oblikovanja, premiero predstave Paloma Brine Klamfer in Kaje Blazinšek, ki se nanaša na zgodbo o tovarni Paloma – Sladkogorska, ki je proizvajala higienski papir za vso nekdanjo Jugoslavijo.

Ponedeljek, 15. junij

V spletnem prenosu MoneyLab#8 serije bo ob 17.00 okrogla miza z naslovom Davčni paradiž: normalizacija velike tatvine, na kateri vas bodo RYBN.ORG z The Great Offshore vodili skozi offshore finance na zloglasnih lokacijah, kot je Malta. Skupina raziskuje zelo kompleksne družbenopolitične in tehnične pojave, kot so visokofrekvenčno trgovanje, infrastrukture trgov, kjer trgovanje traja manj od ene sekunde, kibernetska eshatologija, diskretne mreže za offshore finance, ponovna okrepitev človeškega računalnika v digitalnem delu, obseg industrijskih nepremičnin v primerjavi z bivalnimi. Demystification Committee bodo pokazali, kako s sledenjem njihovim napotkom vzpostavite lastno globalno korporativno strukturo. Offshore preiskovalni instrument (Offshore Investigation Vehicle, 2017–2018) je britanski umetniški kolektiv vzpostavil, da bi modeliral offshore korporativne finančne prakse. To strukturo so sestavljali: papirologija, ki so jo ustvarili agenti, imenovani ob njeni ustanovitvi; zastopniki, vpleteni v njeno prikrivanje; in delničarji, vključeni v njeno poslovanje. Kolekcija kopalnih oblačil in knjiga Offshore preiskovalni instrument, so predmet razstave Offshore zadeva v Projektnem prostoru Aksioma. Okroglo mizo bo moderirala preiskovalna in podatkovna novinarka Anuška Delić

V Galeriji Vžigalica Ljubljana bodo ob 21.30 s skupinsko razstavo Nicolasa Berniera, Kristine Kokalj in Tadeja Droljca, odprli festival Svetlobna gverila, katerega tema je Pet elementov. Koncept festivala se naslanja na starodavno tradicijo štirih elementov (voda, zrak, zemlja, ogenj), nadgrajeno z vpeljavo petega elementa, ki predstavlja svojevrstno nadgradnjo materialnih prvin. Pet elementov tako obsega totaliteto materialne in duhovne izkušnje sveta, pri čemer peti element puščamo nedefiniran – gre za nekakšen lebdeči označevalec, katerega edina karakteristika je ta, da presega materialno in pozornost usmerja na vse tisto, kar je nevidno in hkrati nepogrešljivo za polnost življenja. Na festivalu bodo tako predstavili vrsto produkcij, ki na polju sodobne umetnosti tematizirajo enega od elementov ali vso peterico elementov, in tako s svežim ter inovativnim likovnim besednjakom raziskujejo fizikalne, a tudi družbene plati sveta in življenja. Poleg razstave v Galeriji Vžigalica, bo na ogled še serija zunanjih postavitev v njeni neposredni bližini oziroma v središču Ljubljane.

© Nicolas Bernier

Torek, 16. junij

V Ravnikar Gallery Space Ljubljana bodo ob 18.00 odprli skupinsko razstavo AIR4, na kateri se predstavljajo: Nevena Aleksovski, Maja Babič Košir, Ivana Bajec, Nina Čelhar, Vuk Ćuk, Mina Fina, Neža Knez, Simon Kocjančič, Tina Konec, Alja Košar, Tea Kralj, Radovan Kunić, Dajana Jurman-Osip, Rok Mar, Nastja Mezek, Fran Ortega, Miha Perne, Pri zlatem stegnu, Urška Rednak, Monika Slemc, Helena Tahir, Jaka Vatovec, Primož Zorko, Leon Zuodar, Klemen Zupanc.

V Cankarjevem domu Ljubljana bo ob 19.45 zaključek 22. Festivala dokumentarnega s podelitvijo nagrad Amnesty International Slovenije najboljšemu filmu na temo človekovih pravic in projekcijo filma Kolektiv (r. Alexander Nanau), neposredno obsodbo romunskega zdravstvenega sistema, sistemske in politične korupcije.

VX0IxdEFQrM

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 v okviru interaktivnih spletnih koncertov Štream nastopila domača funk-jazz zasedba pijammies.

Sreda, 17. junij

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo S03E03: This too shall archive, na kateri umetniki tokrat nastopijo v vlogi arhivistov. Pri ustvarjanju svojih arhivov sami določajo ključe, s pomočjo katerih se odločajo kaj ohraniti, kaj zavreči, zbrani material pa subjektivno interpretirajo, urejajo in prevajajo v dela. Sodelujejo:: Ana Likar, Teja Miholič, Lucija Rosc, Matej Mihevc, Maks Valenčič, Neža Knez, Tom Winkler. Kuratorka: Anne Tassel

V Galeriji Kresija Ljubljana bo od 17. junija do 17. julija na ogled fotografska razstava Tanje Lažetić z naslovom Rože.

V Cankarjevem domu in Parku Sveta Evrope Ljubljana bo od 17. do 20. junija potekal 61. Jazz Festival Ljubljana, ki sta ga kurirala Bogdan Benigar in Edin Zubčević. Nastopili bodo: Žan Tetičkovič "The Port of Life II. – Ensō", Abeceda: Gaj Bostič – Eris, Mirna Bogdanović Group, Trickster (17. 6.), Vollmaier: Kind of Laibach, Abeceda: Brina Kren – Rišem si bogove, Ottla, Irreversible Entanglements (18. 6.), Teo Collori in Momento Cigano, Žiga Murko, Brian Marsella, Kim Myhr & Tony Buck, Caterina Palazzi & Kanaka (19. 6.), Boštjan Gombač, Ava Mendoza, Lakiko, Gordon Grdina, Tobija Hudnik, Big Band GveriLLaz, Etceteral, Generator, Moor Mother, Trio Heinz Herbert (20. 6.).

1UeqxDK8cVo

w3bp1uA2dRY

Četrtek, 18. junij

V MAO (Grad Fužine) Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo [Tunel 29] Oblikovanje za postapokaliptični svet. Skupinska postavitev 30 izbranih izdelkov domačih ustvarjalcev in ustvarjalk različnih generacij, ki je v organizaciji Centra za kreativnost (CzK) prvotno nastala za milanski teden oblikovanja. Na razstavi predstavljeni projekti predvidevajo temno prihodnost, postindustrijsko distopijo, kjer življenje vztraja le še v strogo nadzorovanem umetnem okolju, napolnjenem s pohištvom, ki smo si ga sami naredili iz reciklirane plastike, lesa invazivnih rastlinskih vrst in nabranih odpadnih kovin, preživeli pa gojimo svojo hrano. Kako se prizadevanja za spopadanje s takšno resničnostjo odražajo v oblikovanju za jutri? Ob 19.00 bo sledil pogovor o možnosti internacionalizacije oblikovanja po Covid-19 krizi.

© Tanja Pak

V SNG Nova Gorica bo ob 20.00 premiera mračne komedije Jakiš in Pupče izraelskega dramatika Hanoha Levina, ki govori otem, kako naj osamljena mlada človeka najdeta sorodno dušo, toplino in ljubezen. Rešitev vedno obstaja: s posredovanjem dvomljivega ženitnega posrednika, za katerega njuni obupani starši porabijo vse svoje življenjske prihranke, prideta do spoznanja, da življenje ni lepotni salon in da nimata nobene druge možnosti, kakor da se odrečeta sanjam in pričakovanjem in vzameta, kar se jima pač ponuja... Režija: Yonatan Esterkin

© Peter Uhan

V Galeriji Simulaker Novo mesto bodo ob 20.00 odprli multimedijsko razstavo Sub Persona umetniškega dvojca P L A T E AU R E S I D U E, ki ga sestavljata umetnostna zgodovinarka Eva Pavlič Seifert ter geograf in fotograf Aljaž Celarc. Za njuno delo je značilna raziskovalna umetniška praksa, ki obravnava teme, kot sta pokrajinska ekologija ter odnos med človekom in naravnim okoljem. Ob vstopu v Galerijo nas pogled pelje naravnost proti sredini prostora, kjer lebdi črn geometrični objekt obdan z bio materialom. Na sprednjo ploskev lebdečega kubusa je projiciran 20-minutni film z naslovom Sub Persona. Gre za ambientalno instalacijo, katere namen je, da potencira gledalčevo izkušnjo, saj dvojec instalacije ne razume zgolj kot podporni element, temveč ravno obratno, kot integralni del projekcije. Kurator razstave: Adrijan Praznik

Petek, 19. junij

V razstavnem prostoru artKIT Maribor bodo ob 20.00 odprli razstavo Zdenka Huzjana z naslovom Zatišne lege. Njegovo ustvarjanje je potopljeno v razmišljanje o odtekanju življenja. Je figuralik, ki predimenzionirana telesa svojih figur umešča v brezprostorje. Razstavo spremlja istoimenska pesniška zbirka, v kateri umetnik razrešuje lastno zavračanje in sprejemanje neizbežnega. Zlasti prek impresij iz narave je v verzih izpostavljena lepota tragičnosti bivanjske izkušnje, ki daje vrednost življenju ravno zaradi nepredvidljivosti časa, a gotovosti konca.

Sobota, 20. junij

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera drame Žalostinke mladega dramatika Jerneja Potočana, ki prikazuje utrinke iz življenja petih neznancev iz podzemnih kotičkov zanikrnih barov, kamor nihče ne zaide pomotoma. Samo v teh prostorih je še dovoljeno javno izražati žalost in bedo ter razpirati razpoke najintimnejših delov življenj tragikomičnih likov. Režija: Jan Krmelj

© Peter Giodani

Nedelja, 21. junij

V SMG Ljubljana bo ob 20.00 premiera predstave Paloma Brine Klamfer in Kaje Blazinšek, ki se nanaša na zgodbo o tovarni Paloma – Sladkogorska, ki je proizvajala higienski papir za vso nekdanjo Jugoslavijo, okoli nje pa se je razvilo naselje. Predstavila bo tri obdobja v življenju kraja. Sedemdeseta, ko so bili ljudje polni sanj in upanja ter usmerjeni v boljšo prihodnost. Devetdeseta, ko se je sistem spremenil in so zaradi uvajanja novih tehnologij začeli izgubljati službe. In današnji čas, ko diskurza o prihodnosti ni več, blokovska stanovanja samevajo, mladi večinoma odhajajo. Intimne zgodbe odpirajo ogromno tem, povezanih s širšimi družbeno-političnimi vprašanji: Kako so politični projekti izgradnje krajev vplivali na življenja ljudi? Kakšna je usoda malega človeka, ki se je znašel znotraj monokulturnega konteksta? Kako s tem shajati danes? Režija: Brina Klampfer