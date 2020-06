Železnica, ki so jo upravljali otroci

Nonument Group se je leta 2019 nekdanji progi poklonila s performativnim sprehodom, na razstavi pa bo o pozabljeni mestni železnici razmišljala skozi film, arhiv in prostorsko postavitev

Nonument Group

© DK

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana bo od 17. junija do 26. julija na ogled razstava Nonument Group: Od nikoder do nikamor, Pionirska proga. Danes mnogim neznana proga je bila ozkotirna železnica med Vičem in Podutikom, ki so jo upravljali otroci. Nonument Group, multidisciplinarni umetniški kolektiv, ustanovljen leta 2011, ki raziskuje, beleži, opozarja in intervenira v spregledane, zapuščene ali pozabljene urbane in javne prostore, se je leta 2019 nekdanji progi poklonila s performativnim sprehodom, na razstavi pa bo o pozabljeni mestni železnici razmišljala skozi film, arhiv in prostorsko postavitev. V sredo, 17. junija bo med 19.00 in 22.00 potekal ogled razstave v družbi Nonument Group.

Pionirska proga je bila 4 km dolga ozkotirna železnica, ki so jo leta 1948 zgradili pionirji in mladinske delovne brigade. Pionirske proge so bile mišljene kot vzgojne igrače, ki naj bi pri otrocih krepile ljubezen do tehnike, odgovornost, marljivost in delavnost, jih pripravljale na življenje v družbi in jim prinašale razvedrilo. Leta 1954 je bila ukinjena, njeni ostanki razstavljeni in premeščeni, proga pa pozabljena. Leta 2019 je Nonument Group ob Dnevu mladosti izvedla intervencijo na trasi nekdanje proge, eno leto pozneje pa se proga iz let 1948-1954 in proga iz leta 2019 na razstavi srečujeta v trajnem dialogu.

"Pričevanja o Pionirski progi danes skozi življenjsko izkušnjo povežejo preteklo zgodovino in sodobni čas. Niso nevtralna, so čustvena, subjektivna in so ganljiva. Če jih imenujemo pričevanja, pomeni, da jih razumemo znotraj jezika, da bi o preteklosti lahko spregovorili ponovno, drugače, in premislili arhiv v širšem pomenu besede. Nenazadnje so pričevanja in materialni dokazi o obstoju Pionirske proge zanimivi predvsem ob izpraznjenosti sodobnega trenutka, zaradi odsotnosti vere v prihodnost, s čimer so povezani hrepenenje in danes pogosto tudi skoki v takšne in drugačne miselne svetove. Intervencija 'Od nikoder do nikamor' je eden izmed možnih poskusov, kako na presečišču med odprtim arhivom in izkušnjo različnih sočasnosti raziskovati možne prihodnosti", je v spremnem besedilu zapisala Nika Grabar.

Spremljevalni dogodki v okviru razstave: