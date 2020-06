Po operi sezono odpovedali še filharmoniki

Metropolitanska opera v New Yorku

© Wikimedia Commons

Potem ko je svetovno znana Metropolitanska opera v New Yorku zaradi pandemije koronavirusa odpovedala svojo jesensko sezono, so enako odločitev sprejeli tudi Newyorški filharmoniki. Pred 6. januarjem prihodnje leto ne bodo izvedli nobenega rednega koncerta. "Naša največja skrb sta zdravje in varnost našega občinstva, naših glasbenikov in naših zaposlenih," je povedala predsednica orkestra Deborah Borda.

O tem, ali bodo morda izvedli koncerte manjšega obsega, pa se bodo še odločili. Zaradi odpovedi jesenske sezone bodo imeli približno devet milijonov dolarjev izgube zaradi izpada dohodkov od prodaje vstopnic.

Sosednja Metropolitanska opera je svojo jesensko sezono že odpovedala. Svoj vrata namerava ponovno odpreti s slavnostnim koncertom 31. decembra.

New York je zaradi pandemije koronavirusa še posebej prizadet. Prejšnji teden so sicer začeli štirifazno obdobje sproščanja ukrepov, po katerih se bodo kulturne ustanove lahko ponovno odprle v skladu s higienskimi predpisi, razdaljo in nošenjem mask.