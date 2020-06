TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo dokumentarno oddajo Auroville - utopiji naproti, ki govori o mestu v južni Indiji, svojevrstni utopiji v nastajanju, dokumentrano oddajo Vita activa - duh Hannah Arendt, film Zaljubljene ženske po romanu, s katerim je D. H. Lawrence rušil seksualne tabuje, provokativno satiro Kvadrat, ki raziskuje stanje zaupanja v družbi, ki jo zaznamujeta naraščajoči individualizem in razkroj empatije.

Kvadrat

Četrtek, 18. junij

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.00 na ogled dokumentarna oddaja Auroville - utopiji naproti, ki govori o mestu v južni Indiji, svojevrstni utopiji v nastajanju. Ustanovili so ga februarja 1968 na pobudo Mirre Alfassa, ki je ob podpori UNESCA in indijske vlade povabila prostovoljce z vsega sveta, naj sodelujejo pri gradnji mesta, v katerem bi ljudje od vsepovsod lahko živeli v popolnem sožitju. Bilo naj bi laboratorij, v katerem bi bilo mogoče vse. Most med preteklostjo in prihodnostjo, prostor za raziskovanje duhovnosti in novih tehnologij. Zdaj v Aurovillu prebiva 2500 ljudi iz 54 različnih držav. Trudijo se ustvarjati idealno mesto za uspešno skupno življenje ne glede na družbene, kulturne in verske razlike.

Na HBO bo ob 21.30 na ogled dokumentarni film Poljaki v Hollywoodu, ki prinaša osebno potovanje Paweła Ferdeka v ZDA, kamor se je odpravil po stopinjah ustanoviteljev Hollywooda.

3RZl-b5vGfo

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.30 na ogled dokumentrana oddaja Vita activa - duh Hannah Arendt, o nemško judovski filozofinji, je v 60-ih letih prejšnjega stoletja povzročila vihar s skovanko "banalnost zla", ki jo je uporabila v zvezi z nacističnim zlom. Tudi njeno zasebno življenje je bilo kontroverzno zaradi zveze z nemškim filozofom in podpornikom nacistov Martinom Heideggerjem.

-Bd6JqZmQbw

Na Kino bo ob 23.50 na ogled film Dogville, ki se dogaja v Ameriki v tridesetih letih 20. stoletja. Preprosta lepotica Grace, ki je na begu pred skupino gangsterjev, se zateče v rudarsko mestece Dogville. Na svoj dom jo sprejme filozof Tom Edison, ki z njo sklene dogovor: v zameno za varno zavetišče bo morala delati za prebivalce. Po dveh tednih bo prebivalstvo na volitvah odločilo, ali bo Grace lahko ostala pri njih ali ne. Grace privoli v dogovor in tako kmalu spozna nekaj domačinov. Vsi po vrsti so z njo zadovoljni, ko pa policijska preiskava o njej pahne v nevarnost tudi prebivalce Dogvilla, ljudje niso več tako prepričani, da ji želijo pomagati. Režija: Lars von Trier

J5-LqwUHTaM

Petek, 19. junij

Na TV Slovenija 2 bo ob 18.30 na ogled dokumentarni film Korak bliže, ki je nastal v okviru mednarodne (EBU) dokumentarne serije Novi sosedje. V njem spoznamo šestčlansko kurdsko družino Hasan Kalil, ki je zaradi vojne pred osmimi leti, takrat z dvema malima otrokoma zapustila dom in lepo življenje na severu Sirije. Osem let so bili na poti v neznano: Irak – Turčija – Grčija. Na poti sta se rodila še dva otroka. V Sloveniji upajo na novo, predvsem pa mirno življenje. Jim bo uspelo? Bodo vzpostavili stik s sosedi in zaživeli v lokalni slovenski skupnosti? Režija: Jernej Kastelec

Na Planet 2 bo ob 21.00 na ogled film Nerazumen človek. Profesor filozofije Abe Lucas je čustveno na dnu in nikakor ne najde veselja v življenju. Občutek ima, da je vse, kar je kdaj počel, vse od političnega aktivizma do poučevanja, povsem brez smisla. Ko začne poučevati na kolidžu v majhnem mestu, se zaplete z dvema ženskama: Rito Richards, osamljeno profesorico, ki si želi, da bi jo rešil iz nesrečnega zakona, in Jill Pollard, njegovo najboljšo učenko, ki postane njegova najboljša prijateljica. Režija: Woody Allen

LSenRseK3q4

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 v okviru cikla Kinoteka na ogled film Zaljubljene ženske po romanu, s katerim je D. H. Lawrence rušil seksualne tabuje. Zgodba se dogaja v angleškem rudarskem mestecu po 1. svetovni vojni in govori o sestrah Brangwen ter njunih zvezah z dvema moškima, najboljšima prijateljema. Režija: Ken Russell

N4necQ_VFgQ

Sobota, 20. junij

Na CineStar TV Premiere 2 bo ob 18.35 na ogled film Kursk: Prekletstvo globine o eni najhujših pomorskih tragedij, ki je doletela rusko podmornico. V času tragedije je bilo na 118 mornarjev in častnikov; večina je bila mlajša od 30 let. Režija: Thomas Vinterberg

rBsCUJi-nqE

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.35 v okviru cikla Sedmi pečat na ogled film Kvadrat. Švedski režiser Ruben Östlund tokrat v provokativni satiri raziskuje stanje zaupanja v družbi, ki jo zaznamujeta naraščajoči individualizem in razkroj empatije. Dobitnik zlate palme v Cannesu 2017.

3yBExQOvZAw

Nedelja, 21. junij

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.20 na ogled dokumentarni film Nevidni sovražnik. Avtorji filma po izbruhu epidemij zike, gripe in ebole spoznajo, da epidemije prebudijo najboljše in najslabše v vedenju ljudi. Njihov učinek je mnogo večji od grozljive cene v trpljenju in smrti. Vsi smo povezani med seboj, z živalmi in insekti, v katerih morda vre nalezljiva bolezen. Ta povezava je bodisi neizmerno nevarna ali pa močna sila, ki vzpodbuja spremembe na bolje.