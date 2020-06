Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Vlaste Delimar, ene najpomembnejših hrvaških performativnih umetnic, ki praznuje 40-letnico delovanja, razstavo Tine Kolenik z naslovom Neukrotljivost narave, cikel selfijev, razstavo desete generacije diplomantov Akademije za vizualne umetnosti in pregledno razstavo z naslovom AVA012, premiero gledališke predstave Svet' večer avtorja Daniela Kehlmanna, premiero drame Koščki svetlobe mladega avtorja Simona Longmana.

Ponedeljek, 22. junij

V okviru serije MoneyLab#8 bo ob 17.00 okrogla miza z naslovom Blockchain: radikalizirati družbeno domišljijo, ki bo posvečena ideologijam hekerskih inženirjev, katerih zgodbe se začnejo z zagovarjanjem "decentralizacije", ki je izšla iz časa pred bitcoinom ter iz izkušenj šifropankovskih in hekerskih kultur ter kultur peer-to-peer omrežij. Obravnavali bodo tudi dolgo zgodovino "epskih neuspehov" izdelave novega denarja in se vprašali, kako bi digitalni artefakt, ki ga ni mogoče imeti v lasti, lahko deloval na verigi blokov. Sodelujejo: Jaya Klara Brekke, Max Haiven in Martin Zeilinger. Moderatorka: Inte Gloerich, raziskovalka in koordinatorka projektov na Institute of Network Cultures

Torek, 23. junij

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo 40 godina art ljubavi Vlaste Delimar, ene najpomembnejših hrvaških performativnih umetnic, ki se je ob 40-letnici svojega delovanja odločila ponovno razstavljati v galerijskih prostorih nekdanje skupne države, v katerih se je predstavila že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zaradi širšega konteksta, katerega del je razstavni projekt v Galeriji Škuc, se razstava z vračanjem v preteklost in s ponovno predstavitvijo njenih starejših del zdi retrospektivna, a s premislekom o potencialu in možni subverzivnosti umetničinih starejših projektov v današnjem kontekstu ter z njihovo aktualizacijo ostaja osredotočena na sedanjost. V postavitev so vključena dela dveh umetnic mlajše generacije, Lee Culetto in Olje Grubić, ki v svoji umetniški praksi problematizirata podobne teme. S svojim delom aludirata na dejstvo, da si moramo tudi v navidezno progresivni današnjosti določena vprašanja zastavljati znova in znova. Kuratorka razstave: Anja Guid

Na AVA-Akademiji za vizualne umetnosti Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo desete generacije diplomantov Akademije za vizualne umetnosti in pregledno razstavo z naslovom AVA012. Na ogled bodo dela v različnih medijih: fotografija, mešana tehnika, slikarstvo, video/film, scenografija, photomedia, instalacija, interaktivna video igra... Sodelujejo: Natalija Berezina, Ana Bizjak, Dragica Bjelica, Niko Čajić, Iris Čeh, Kaja Čevnik, Maj Fajfar, Polona Ferjančič, Iva Ferlinc, Hannah Koselj Marušič, Jaša Andrej Muller, Kaja Nachberger Vidmar, Mila Peršin, Nela Poberžnik, Olena Potočnik, Sara Radulović, Nika Tomažič, Neli Zlatoper, Lara Zupan, Erazem Rakovec Žunič.

Natalija Berezina: Zlata ladja

V Galeriji Equrna Ljubljana bo ob 19.00 zatvoritev skupinske razstave Zeleni rez, na kateri se predstavljajo: Nina Slejko Blom in Conny Blom, Beti Bricelj, Nina Čelhar, Vuk Ćosić, Gustav Gnamuš, Josip Gorinšek, Tomaž Gregorič, Herman Gvardjančič, Zmago Jeraj, Anja Jerčič Jakob, Aleksij Kobal, Metka Krašovec, Tugo Šušnik, Zavetišče za zavržene rastline, Mojca Zlokarnik, Zdenka Žido, Uroš Weinberger. Kuratorja razstave: Tomaž Brejc in Arne Brejc

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bo ob 20.00 Pripovedovalski večer za odrasle, na katerem bodo nastopili: Goran Završnik, Maida Džinić Poljak in Erik Valenčič.

Sreda, 24. junij

V Galeriji Veselov vrt Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Tine Kolenik z naslovom Neukrotljivost narave, cikel selfijev. Razstavljena dela prikazujejo nelagodno razmerje med naravnimi in družbenimi silami na primeru dlak, ki poganjajo iz naših teles. Otvoritev razstave bo spremljala glasba skladatelja Alda Kumarja.

Na vrtu Kavarne Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopil Jakob Kobal And His Imaginary Friends Duo. Mladi kantavtor se bo tokrat predstavil v duetu z violinistom Danijelom Bogatajem (Fed Horses).

V7t1WSVceRE

Na dvorišču Društva upokojencev Cerkno bodo ob 21.00 v okviru Festivala Keltika nastopili: Katarina Juvančič & Dejan Lapanja (glasbeno-poetski performans Kje si človek?) in Samuel Blues.

SNSg5fSglA0

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.30 v okviru festivala Svetlobna gverila odprli interaktivno svetlobno instalacijo Lovra Ivančića z naslovom Notranja zunanjost. "Objekt je kot živa slika, nenaravni organizem v interierju. Zanima me, kje je meja med oblikovanjem in umetnostjo oziroma kje se začne ta meja brisati. Zanima me odnos človeka do tega objekta in kakšen vpliv ima ta odnos na opazovalca. Kot medij izražanja sem izbral svetlobo prav zaradi učinka, ki ga ima na posameznika, in zaradi kontrasta prisotnosti in odsotnosti/pomanjkanja svetlobe", je zapisal avtor. Ob odprtju bo potekal tudi avdiovizualni performans Tatiane Kocmur in Boštjana Čadeža z naslovom Kvintesenca.

Četrtek, 25. junij

Na igrišču pri dvorani Tabor Ljubljana bo ob 18.00 potekal enkratni performans Loupa Abramovicija z naslovom Šift #13: Igra. Loup Abramovici je performer, plesalec, ustvarjalec sodobne scenske umetnosti, igra je njegovo orodje, njegovo delo, njegova strategija preživetja. Loup je tudi oče, ki se vsak dan igra s svojimi otroci … Je nenehno v igri. Si sploh lahko privošči, da bi se nehal igrati? Je to še igra? Kako igrati to igro? Zato je povabil svoje prijatelje, sodelavce, starše, zaposlene v kulturi in njihove otroke, da skupaj odigrajo to dvojno igro. Nastopajo: Andrej Fon, Estela Žutić, Gilles Duvivier, JAŠA, Jelena Ždrale, Loup Abramovici, Nataša Živković, Vito Weis in njihovi otroci.

Na Malem odru Narodnega doma Maribor bo ob 20.00 premiera gledališke predstave Svet' večer avtorja Daniela Kehlmanna. V romantičnem času božičnega večera, ko iz toplih domov diši po prazničnih objemih, nekje drugje stvarnost bije svoj krvavi zvon. Moški in ženska nestrpno pogledujeta na uro in napetost med njima narašča. Prav počasi se pred nami lušči pretresljiva zgodba, ki nas prevzame s svojo neizprosno vpetostjo v tukaj in zdaj. Režija: Samo M. Strelec, igrata: Nataša Barbara Gračner in Vlado Novak

#mce_temp_url# © Dejan Bulut

Na Židovskem trgu Maribor bo ob 21.30 koncertni performans Uroša Kaurina in Tomaža Groma z naslovom Tonight I Celebrate. Gre za osem pop songov, s katerimi pevec in performer Uroš Kaurin, ob spremljavi kontrabasista Tomaža Groma izpove svojo ljubezen do publike.

Na Kinodvorišču Ljubljana bo ob 21.30 na ogled film Sinonimi, tragikomičen avtobiografski prikaz poskusa asimilacije v evropsko skupnost, ujet v niz nenavadnih prigod in impulzivnih dejanj izraelskega mladeniča, ki se je odločil odreči narodni identiteti. Režija: Nadav Lapid

9u1HtImIb6s

Petek, 26. junij

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera drame Koščki svetlobe mladega avtorja Simona Longmana, ki piše intimne zgodbe in zelo globoko raziskuje človeške odnose, govori o razlikah, ki vodijo v različne življenjske izbire, o stvareh, ki jih zavestno obdržimo v spominu, o stvareh, ki smo se jih odločili pozabiti, o obžalovanju, o opustelih življenjskih ciljih, o negotovosti in hkrati trdnosti odnosov med sorojenci, o besedah, ki tako pogosto nimajo moči povedati tistega, kar bi bilo najnujnejše, predvsem pa o odgovornosti. Besedilo je melanholično in hkrati duhovito, turobno in hkrati svetlo, Jessine in Sarine besede trde in hkrati poetične, prestrašene in hkrati upajoče. Režija: Barbara Zemljič