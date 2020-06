Pod svobodnim soncem

Umetniška intervencija Pod svobodnim soncem v centru Ljubljane na oglasnih površinah Tam-Tam

Svobodno sonce

© Nada Žgank

V okviru razstave z naslovom Svobodno sonce v Mestni galeriji Ljubljana, bo v petek, 19. junija, med 15. in 18. uro, v centru Ljubljane potekala umetniška intervencija Pod svobodnim soncem, v okviru katere bodo na oglasnih površinah Tam-Tam v živo ustvarjali umetniki Viktor Bernik, Olja Grubić, Duša Jesih, Žiga Kariž, Gorazd Krnc, Arjan Pregl, Simona Semenič, Maja Smrekar in Sašo Vrabič.

Del razstave je tudi projekt Pod svobodnim soncem, ki je začel nastajati v obdobju izolacije, in v okviru katerega so se umetniki in umetnice z video vsebinami, objavljenimi na Facebook strani Mestne galerije Ljubljana, javljali iz svojih ateljejev, delili svoj vsakdan in skozi umetniško govorico naslavljali obdobje nove realnosti. Projekt se sedaj simbolično nadaljuje –na ulici. Ker so bile vrata umetniških institucij zaprta dalj časa, število obiskovalcev pa je bilo zaradi številnih ukrepov, namenjenih preprečevanju širjenja okužbe, zanemarljivo, želijo z umetniškimi deli, ki bodo nastajala v živo, mimoidočim približati ustvarjalni proces umetnikov in jim omogočiti ogled umetniških del "pod svobodnim soncem."

Lokacije, kjer bodo ustvarjali umetniki:

-Viktor Bernik (Slovenska cesta – Šestica)

-Olja Grubić (križišče Dalmatinove in Miklošičeve ulice)

-Duša Jesih (Plečnikov trg Maxi)

-Žiga Kariž (Plečnikov trg, Maxi)

-Arjan Pregl (križišče Gregorčičeve in Igriške ulice)

-Simona Semenič (Borštnikov trg – Ferent)

-Maja Smrekar (Prešernova cesta – Trg MDB – Tramvaj)

-Sašo Vrabič (Metelkova ulica / Muzejska četrt)