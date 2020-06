Poletna muzejska noč v 61 muzejih in galerijah

Poletna muzejska noč tradicionalno poteka tretjo soboto v juniju

Muejska ploščad Metelkova

© Facebook

Danes, 20. junija bo potekala 18. Poletna muzejska noč, ki jo organizira Skupnost muzejev Slovenije. Svoja vrata bo med 18. in 24. uro odprlo 61 muzejev in galerij, ki bodo pripravili različne dogodke (vodstva po razstavah, koncerte, delavnice) na 122 prizoriščih v 54 slovenskih krajih. Priprave so zaradi epidemije novega koronavirusa potekale nekoliko drugače kot prejšnja leta, letošnje prireditve pa bodo potekale delno na spletu in delno v muzejih.

"Že nekaj mesecev smo se pripravljali na Poletno muzejsko noč in mislili, da bo večinoma potekala prek spleta. Na srečo se to ni zgodilo in lahko zdaj muzeji in galerije na stežaj odprejo svoja vrata," je za STA povedala predsednica Skupnosti muzejev Slovenije Aleksandra Berberih-Slana, direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor.

Po nekajmesečnem zaprtju zaradi epidemije covida-19 je zdaj priložnost za muzeje in galerije, da se znova približajo javnosti. "Glede na to da se veliko število muzejev pritožuje zaradi manjšega obiska, saj se ljudje še vedno izogibajo zaprtim prostorom, je Poletna muzejska noč priložnost, da jih opomnimo, kako lepo in zanimivo je pri nas," je dejala Berberih-Slana.

Dogodki v okviru Poletne muzejske noči sledijo navodilom in priporočilom glede preprečevanja širjenja covida-19, zato bo za zdravje poskrbljeno. "Je pa res, da ima veliko muzejev prireditve, za katere je obvezna vnaprejšnja najava, zato ljudem svetujemo, da spremljajo spletne strani muzejev, ki jih zanimajo, ali skupno spletno stran Poletne muzejske noči."

Po nekajmesečnem zaprtju zaradi epidemije covida-19 je zdaj priložnost za muzeje in galerije, da se znova približajo javnosti.

Letos zaradi koronavirusa ni tiskanih knjižic in letakov, program Poletne muzejske noči pa je dostopen na spletu. "Glede na situacijo, v kateri smo se slovenski muzeji in galerije znašli med pripravami na Poletno muzejsko noč, moram povedati, da so programi sicer nekoliko okrnjeni, a zato nič manj pestri in privlačni. Nekateri so zaradi situacije odpovedali sodelovanje, nas pa zelo veseli, da se nam je letos pridružilo pet novih ustanov, kar je največ, odkar projekt koordinira Muzej narodne osvoboditve Maribor," je povedala koordinatorka projekta Simona Tripkovič.