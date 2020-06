Globalni upor proti rasizmu

Pariški Center Pompidou bo svoja vrata ponovno odprl 1. julija z razpravami o rasni diskriminaciji ter razstavo z naslovom Global(e) Resistance

Center Pompidou

© Wikimedia Commons

Pariški Center Pompidou, ki ima največjo zbirko sodobne umetnosti v Evropi, bo svoja vrata ponovno odprl 1. julija z razpravami o rasni diskriminaciji ter razstavo z naslovom Global(e) Resistance, ki se bo osredotočila na dela, nastala v času velike negotovosti od dekolonizacije do padcu Berlinskega zidu leta 1989. V prihodnjih tednih bodo v Parizu vrata za obiskovalce ponovno odprli tudi v Grand palais, muzeju Louvre in muzeju d'Orsay.

V Centru Pompidou se bodo tekom poletja osredotočili na globalni jug. Na osrednji razstavi, ki bo na ogled od konca meseca, bodo predstavili umetnike iz Afrike, Bližnjega vzhoda, Azije in Latinske Amerike. Ker je gibanje Black Lives Matter doseglo precejšen del sveta, so se odločili pripraviti vrsto razprav, na katerih bodo sodelovali umetniki in akademiki, "da bi osvetlili perečo temo diskriminacije".

Ob sprostitvi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa bo vrata za obiskovalce 1. julija ponovno odprlo razstavišče Grand palais, muzej Louvre pa bo vrata ponovno odprl 6. julija. Kot prvi med štirimi velikimi pariškimi muzeji se bo odprl muzej d'Orsay, a le za omejeno število obiskovalcev.

V Centru Pompidou si bo po pisanju AFP posamezno razstavo smelo naenkrat ogledovati le 200 obiskovalcev, zgornja meja oseb v drugih delih stavbe pa bo 816. V Centru Pompidou bo do konca oktobra na ogled razstava bolgarskega umetnika Christa in njegove žene ter sodelavke Jeanne-Claude.

Christo, ki je skupaj z Jeanne-Claude med drugim "oblekel" Reichstag v Berlinu in most Pont-Neuf v Parizu, je umrl 31. maja, star 84 let. Letos načrtovani projekt "oblačenja" pariškega Slavoloka zmage v modro-srebrno tkanino bodo njegovi sodelavci v skladu z njegovo željo izvedli prihodnje leto.