TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo dokumentarni film Eric Clapton: Življenje v 12 taktih, film CBGB o legendarnem newyorškem klubu, zgodovinsko dramo Genij o Maxu Perkinsu, znamenitem knjižnem uredniku pri ameriški založbi Scribner's, dokumentarni film Požig o Narodnem domu v Trstu, biografsko vohunsko kriminalko Rdeča Joan, kultno grozljivko Poljub smrti, prvi del tretje sezone nadaljevanke Deklina zgodba.

Deklina zgodba

Četrtek, 25. junij

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 15.20 na ogled dokumentarni film Eric Clapton: Življenje v 12 taktih, intimna, razkrivajoča glasbena odiseja o življenju in karieri kitarskega virtuoza Erica Claptona. Režija: Lili Fini Zanuck

Na TV Slovenija 1 bo ob 20.05 na ogled dokumentarni film Požig o Narodnem domu v Trstu, ki je bil italijanskim nacionalistom in fašistom trn v peti, saj je bil močan simbol slovenske navzočnosti v mestnem središču. Zato so ga leta 1920 požgali in uničili. Film osvetljuje stoletje v katerem so se boleče spreminjale usode ljudi na Primorskem. Gre za obdobje fašističnega pritiska pred drugo svetovno vojno, med in po njej. Film interpretira čas težkih, nasilnih, krvavih in upornih let, ki kljub padcu nekoč tako spornih meja, še danes ni pomirjen. Skozi usode posameznikov potujemo od Bazoviških žrtev leta 1930, do drugega tržaškega procesa leta 1941, fašistične in nacistične okupacije, taborišč, usmrtitev v Rižarni in do povojne vzpostavitve nove slovensko italijanske meje.

Na Kanalu A bo ob 21.45 na ogled film Čefurji raus, posnet po knjižni uspešnici, ki predstavi monotono življenje mladih fužinskih domačinov. Režija: Goran Vojnović

Na Planet PLUS bo ob 22.35 na ogled film Pogovoriti se morava o Kevinu, neprizanesljiv, pogumen, iskren portret materinstva ter pretresljiv pogled na krivdo, izgubo in sramoto, ki se razkrije skozi oči matere. Režija: Lynne Ramsay

Petek, 26. junij

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 18.10 na ogled film Rdeča Joan, biografska vohunska kriminalka, v katerem dobitnica oskarja Judi Dench in Sophie Cookson upodabljata Joan Stenley, britansko vohunko, ki je delala za KGB. Režija: Trevor Nunn

Na HBO bo ob 18.15 na ogled film CBGB o newyorškem klubu, v katerem so nastopali izvajalci countryja, bluegrassa in bluesa ter v katerem sta se rodila podtalni rokenrol in punk. Režija: Randall Miller

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.25 na ogled film Genij, zgodovinska drama o Maxu Perkinsu, znamenitem knjižnem uredniku pri ameriški založbi Scribner's. Perkins se je založbi pridružil leta 1910, ko so bili usmerjeni predvsem v izdajanje knjig že uveljavljenih avtorjev. Sčasoma je lastnike uspel prepričati, da je prihodnost v iskanju in izdajanju prvencev mladih piscev. Z njegovo pomočjo so zasloveli pisatelji t. i. izgubljene generacije, ki so danes uvrščeni med klasike ameriškega romana – Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald in Thomas Wolfe. Režija: Michael Grandage

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 v okviru cikla Kinoteka na ogled kultna grozljivka Poljub smrti. Prestrašena ženska, ki ima na sebi le lahek plašč, teče po avtocesti. Njen videz izdaja, da je na begu. Na pomoč kliče mimoidoče voznike, a se ne zmenijo zanjo. Zato stopi na cesto, takrat pa jo skoraj povozi zasebni detektiv Mike Hammer. Ženska se predstavi kot Christina Bailey, Hammer pa je do nje sumničav. Na poti ju ustavi policijska patrulja, ki išče ubežnico iz psihiatrične bolnice. Christina Hammeru zatrjuje, da je zdrava in da so jo neznanci prisilili k bivanju v bolnišnici … Režija: Robert Aldrich

Sobota, 27. junij

Na TV Slovenija 2 bo ob 17.50 na ogled dokumentarni film Čáp - trenutki odločitev, portret češkega režiserja Františka Čapa, ki je generacijam slovenskega filmskega občinstva podaril nepozabno Vesno. Bil je uspešen režiser, a zelo osamljen in nesrečen človek. V 31-letni karieri je posnel 32 filmov, v svojem času postal najmlajši uspešni režiser na svetu, prejel nagrado na festivalu v Benetkah in osvojil Grand Prix na prvem festivalu v Cannesu. Režija: Urban Arsenjuk

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.20 na ogled prvi del tretje sezone ameriške nadaljevanke Deklina zgodba. Emily njen zadnji poveljnik pomaga pobegniti. Marte pa pomagajo pobegniti June in njenemu otroku. Toda June noče oditi brez svoje druge hčerke, Hannah, zato dojenčico Nichole zaupa Emily in se vrne po Hannah k Mackenziejevim. June ujamejo in odpeljejo k Waterfordovima...

Nedelja, 28. junij

Na TV Slovenija 1 bo ob 15.20 na ogled film Tazeka, komična drama o nadarjenem kuharju, ki poskuša v Parizu uresničiti kulinarične sanje. Elias je odraščal v maroški vasici Tazeka, kjer ga je babica poučevala o nacionalni kuhinji. Leta pozneje se deček razvije v domiselnega kuharskega mojstra, čigar domišljijo in razvoj žal omejuje konservativno okolje. Režija: Jean-Philippe Gaud

Na TV Slovenija 2 bo ob 17.30 na ogled dokumentarni film Goli, pripoved o človeški tragediji, ki se je pred desetletji začela na "otoku zlomljenih duš" in o preteklosti, ki počasi postaja zgodovina. Pred več kot šestdesetimi leti je človek nenadoma izginil in se dolgih štirih letih spet pojavil. Vrnil se je drugačen, s seboj pa je nosil bolečo skrivnost. Na njej je gradil življenje svoje družine, pogovor o preteklosti pa je bil prepovedan. Vprašanja je začela postavljati šele njegova vnukinja, ki je obenem tudi režiserka filma Goli. Denimo vprašanja o tem, zakaj je imel dedek po telesu brazgotine. Žal je dedek umrl in za vselej s seboj odnesel celotno zgodbo. Film Goli je raziskovanje, ki ga je ipravila vnukinja na ruševinah preteklosti, sestavljanka sledi, družinskih fotografij in intimnih pričevanj skupine ljudi, ki so si bili blizu in ki jih je povezal isti kraj, politično taborišče Goli otok. Režija: Tiha Gudac

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.20 na ogled dokumentarni film Najgloblji zemljan v kopalkah, o Juretu Daiću, enem najboljših svetovnih potapljačev na dih, ki se odloči postaviti nov rekord. V eni najbolj brutalnih potapljaških disciplin se bo oblečen samo v kopalke v nepredvidljivem in mrzlem Jadranskem morju potopil 111 metrov globoko; nekaj dni pred rojstvom svojega drugega otroka. Režija: Haidy Kancler

