Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo premiero post-dramske filozofske uprizoritve Talka v režiji Matjaža Bergerja, mednarodni festival ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival, skupinsko prodajno razstavo Pozicije v (o)risu ob 4. obletnici delovanja galerije DobraVaga, razstavo z naslovom Laibach: Svoboda vodi Ljudstvo, ki obeležuje štirideset let dela skupine Laibach, razstavo mednarodnega natečaja na temo industrijske dediščine Betonske sanje II.

Ponedeljek, 29. junij

V Galeriji Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bo ob 21.00 premiera post-dramske filozofske uprizoritve Talka v izvedbi Anton Podbevšek Teatra, ki je nastala po besedilu francoskega dramatika in pesnika Paula Claudela ter tolmačenju francoskega psihoanalitika Jacquesa Lacana. Dispozitiv za uprizoritev je vezan na ultimativno dejanje terorja v človekovi pokrajini, kjer moramo izb(i)rati, da bi skozi radikalno zavrnjen okvir izbire lahko z "Ne!" vzniknili v novo singularnost … Gre za dramo o paradoksu izsiljene izbire, v katerem se mora Sygne de Coûfontaine, osrednji lik, na ozadju brutalnosti dogodkov iz francoske revolucije odreči temu, kar predstavlja njeno bit samo, tja do "najintimnejših korenin" (Lacan). Drama so odvija med Sygnino izbiro in Sygninim ne-, v katerem talka besede z dejanjem svobode in nemo in smrtno grimaso Ne!(gacije) vznikne v novo singularnost. Režija: Matjaž Berger

© Barbara Čeferin

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo od 29. junija do 4. julija potekal mednarodni festival ulične umetnosti Ljubljana Street Art Festival, ki bo poskrbel za nabor interaktivnih dogodkov za vse generacije. Na festivalu, ki obiskovalce spodbuja k branju ulic, aktivni participaciji na dogodkih, z izbiro festivalskih mest pa dogajanje prenaša tudi onkraj mestnega središča, se boste lahko udeležili razstav, se priučili novih spretnosti na ustvarjalnih delavnicah, peš ali s kolesom odkrivali skrite kotičke ljubljanskih ulic, prisluhnili glasbenim dogodkom, ali pa prisostvovali na znanstvenem simpoziju. Pripravili bodo tudi dobro-delno dražbo umetniških del v podporo AKC Metelkova mesto ter Bolhačfair, sejem umetniških del metelkovske produkcije.

Torek, 30. junij

V DobriVagi Ljubljana bodo ob 19.00 odprli skupinsko prodajno razstavo Pozicije v (o)risu, s katero obeležujejo 4. obletnico delovanja galerije. Skupaj s kolektivom Riso Paradiso so povabili 15 slovenskih umetnic in umetnikov, da orišejo in v tehniki riso print zabeležijo eno ali več izhodišč, vezanih na izraz pozicija (npr. pozicije v delu, v družbi, v okolju bivanja in v umetniških delih). Na razstavi se bodo z avtorskimi grafikami predstavili: Sara Bezovšek, Jure Brglez, Tjaša Cizej, Jaka Juhant, Simon Kocjančič, Tatjana Kotnik, Gašper Kunšič, Lo Milo, Iza Pavlina, Tereza Prepadnik, Lucija Rosc, Žiga Roš, Helena Tahir, Jaka Vatovec in Tadej Vaukman. Kuratorki razstave: Anja Zver in Ajda Ana Kocutar

V Klubu CD Ljubljana bosta ob 21.00 v okviru cikla Mala terasa sredi Ljubljane na akustičnem kitarskem koncertu nastopila Teo Collori in Mario Babojelić. V sredo 1. julija bo nastopil pianist Bojan Gorišek, 2. julija pa bo na ogled glasbena predstava Solistika.

Sreda, 1. julij

V Galeriji Fotografija Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Stojana Kerblerja, ki je letos prejel Prešernovo nagrado. Njegove črno-bele analogne fotografije so dokument podeželskega prebivalstva v šestdesetih in sedemdesetih letih, ko sta bili v nasprotju s poudarjanjem industrializacije in razvitosti Jugoslavije ruralni območji Haloz in Kozjanskega izpostavljeni hudi revščini in lakoti, obenem pa polni tradicijskih navad in običajev, ki so se ohranili tudi v Kerblerjevih posnetkih.

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.00 potekal festival Domorodnih 10. Nastopili bodo: Lelee, Tetameta, Lovekovski, Panon + gosti in Blaž. Po kocertu: cl_tr

4GvqyiCXx50

V Galeriji "S" na Ljubljanskem gradu bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Laibach: Svoboda vodi Ljudstvo, ki obeležuje štirideset let dela skupine Laibach. Iz obsežne vizualne produkcije bo predstavljen izbor osemindvajsetih plakatov za njihove koncerte in razstave, ki pokriva obdobje od nastanka skupine v Trbovljah leta 1980 do danes. V ustvarjalnem konceptu skupine Laibach plakati niso bili in še vedno niso le nosilci informacij o dogodkih, temveč so komentarji družbene stvarnosti in analitiki njenih ideologij. Nemalokrat je prav ta komponenta povzročila v družbi žgoče odzive. Kot taki pa so plakati umetniška dela, ki že štirideset let oblikujejo nacionalni in mednarodni ustvarjalni prostor. Kustosinja razstave: Lilijana Stepančič

Na vrtu Kavarne Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopil blues duet, ki ga sestavljata Samuel Blues in Miha Erič.

USZMw7d52Yo

Četrtek, 2. julij

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo mednarodnega natečaja na temo industrijske dediščine Betonske sanje II. Z natečajem zastavljajo vprašanje, v kakšnem smislu zmore fotografija prispevati k našemu razumevanju preteklega industrijskega razvoja, ki se danes kaže v širokem diapazonu pojavnih oblik; od stavbne dediščine, preko sprememb urbanih in ruralnih krajin, do lokalnih in globalnih ekoloških posledic industrializacije. Sodelujejo: Lia Forslund & Franek Wardyński, Lin Gerkman, Shiva Khademi, Ema Lančaričová, Nada Maleš, Stefano Martini, Senka Mušić, Mehdi Nazeri Gahkani, Maruša Račič in Lana Stojićević.

Ali Hashem Daily Work

© Mehdi Nazeri Gahkani

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 19.00 potekal festival Domorodnih 10. Nastopili bodo: Juice-o, Fraw Blanka, In The Attic, Balans in Nesesari Kakalulu. Po koncertu: Elovetric

12X6Z3fGABs

Na Kinodvorišču (Atrij Slovenskih železnic) Ljubljana bo ob 21.30 na ogled film Konje krast, vizualno razkošna, v mogočno norveško divjino postavljena ekranizacija istoimenske uspešnice norveškega pisatelja Pera Pettersona, ki raziskuje teme krivde, odgovornosti in na videz nepomembnih dogodkov, ki za vedno zaznamujejo naša življenja. Režija: Hans Petter Moland

u2eIXg-BnxE

Petek, 3. julij

V Galeriji Monfort Portorož bodo ob 20.00 odprli razstavo Nezaslišani svet, ki ga imam v glavi. Metamodernizem in metaromantika v slovenskem slikarstvu, ki je nastala v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca. Sodelujejo: Igor Banfi, Bojan Bensa, Matej Čepin, Ksenija Čerče, Mitja Ficko, Jernej Forbici, Boštjan Jurečič, Simon Kajtna, Narcis Kantardžić, Barbara Kastelec, Aleksij Kobal,, Gani Llalloshi, Robert Lozar, Silvester Plotajs Sicoe, Nataša Prosenc Stearns, Nataša Ribič Štefanec, Apolonija Simon, Natalija Šeruga Golob, in Marko Šuštaršič. Kustos razstave: Marko Košan

Igor Banfi: Nočno kopanje (2017)

V Likovnem salonu Celje bodo ob 20.00 v okviru festivala Celje FOKUS odprli razstavo Tadeja Vaukmana z naslovom Ritual očiščevanja: zadnje dejanje, ki je prvenstveno posvečena avtoportretu in pogledu vase, saj avtor v njej premišlja o življenjskih odločitvah, umetniškem ustvarjanju in lastnem položaju v družbi.

Sobota, 4. julij

V Fotohiši Pelikan (Muzej novejše zgodovine Celje) bodo ob 20.00 v okviru festivala Celje FOKUS odprli razstavo Pelikanova mačka in Klara umetnice Nataše Berk in fotografinje Viivi Tarik. Berkova se bo osredotočila na sam prostor razstavišča, njegovo zgodovino in pomen, zato ga bo transformirala v totalni ambient, kjer bo skušala ponazoriti paradoksalni miselni preizkus o nepopolnosti zgodnje interpretacije. Tarikova pa se bo osredotočila na edini še delujoči klasični fotografski atelje v mestu, Fotografski atelje Klara oziroma Foto Time.