Nacionalna mitologija

Slovenija 30 na RTV

Omizje pri Rosviti Pesek

© RTV

V torek je nacionalka predvajala eno iz niza pogovornih oddaj pod krovnim imenom Slovenija 30. V tokratni, ki jo je vodila in uredila Rosvita Pesek, so sodelovali štirje tako imenovani osamosvojitelji: Lojze Peterle, Rajko Pirnat, Jelko Kacin in Dimitrij Rupel. Že prvo vprašanje je namerilo točno tja, kamor smo v zadnjih mesecih večkrat merili – v deklarativno podobnost med časom osamosvojitve in časom epidemije covid-19. Ob tem si gostje niso bili enotni, koliko podobnosti je bilo med obema preizkušnjama za narod, je pa bilo zanimivo, na kar je opozoril Jelko Kacin, da se tako pred tridesetimi leti kot danes »opozicija ne znajde najbolje«.