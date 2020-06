Brez domačih hitov

Med skladbami, najpogosteje predvajanimi na radiu, je vedno manj slovenskih

Največkrat predvajane skladbe na slovenskih radijskih postajah v letu 2019

© IPF

Zavod IPF (Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije) je objavil seznam 500 leta 2019 najpogosteje predvajanih skladb. Lestvica kaže na trend, ki se je zadnja leta okrepil – med najpogosteje predvajanimi hiti je vedno manj skladb slovenskih izvajalcev. Lani je bila denimo najpogosteje predvajana skladba na slovenskih radijskih postajah pesem Giant, ki jo izvajata Calvin Harris in Rag’N’Bone Man. Med top 10 najdemo še Eda Sheerana, Justina Bieberja, Davida Guetto in pokojno Whitney Houston. Prvi slovenski glasbeni izvajalec se pojavi šele na 34. mestu, gre za pesem Ola Ola, ki jo prepevata Nika Zorjan in Isaac Palma.

Direktor Zavoda IPF Viljem Hribar je pojasnil, da je bilo lani med sto najpogosteje predvajanimi skladbami na slovenskih radijskih postajah le 16 slovenskih, leto pred tem 17, leta 2017 pa 18. Opozarja, da letos kaže še slabše, saj je bilo v prvih štirih mesecih leta 2020 med top 100 zgolj osem slovenskih skladb.

Je razlog za ta pojav neupoštevanje zakona o obveznih kvotah? Je krivo kaj drugega? »Glede na analitične podatke bi lahko potegnili nekatere vzporednice. Drži, da so bili šele z odločbo ustavnega sodišča oktobra 2019 razveljavljeni prvi odstavek 86. člena in prvi do peti odstavek člena 86 a zakona o medijih (ZMED), ki so se nanašali na zasebne radijske postaje, vendar je bilo že od vložitve pobude za presojo dejavnosti opaziti močan trend zmanjševanja uporabe slovenske glasbe pri številnih zasebnih komercialnih izdajateljih radijskih programov. Žogica je zdaj pri zakonodajalcu, ki bi moral na novo definirati pojem slovenske glasbe,« odgovarja Hribar in navaja, da iz analize obdelave sporedov izhaja, da javna RTV Slovenija dosledno upošteva zakonsko določbo o slovenskih kvotah, prav tako pri radijskih programih s posebnim statusom ni opaziti večjih odmikov. »O kršiteljih pri zasebnih komercialnih radijskih programih težko govorimo, saj kvote zanje ne veljajo več. Lahko pa dodamo, da je med desetimi takšnimi radii, ki imajo največji doseg med splošno javnostjo, kar šest takih, ki ne dosegajo niti desetih odstotkov uporabe slovenske glasbe.«

Med 20 najpogosteje predvajanimi izvajalci je vseeno kar osem slovenskih, to so Nina Pušlar, Kingston, Alya, Tabu, Jan Plestenjak, Čuki, Siddharta in Rok’n’Band. Med vsemi izvajalci (domačimi in tujimi) je Nina Pušlar na prvem mestu, pred britansko zasedbo Queen.