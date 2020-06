V Torontu letos manj filmov

Fimski festival v Torontu letos na spletu in v drive-in kinih

Halle Berry se bo na festivalu predstavila z režijskim prvencem Berry Bruised

Mednarodni filmski festival v Torontu bo kljub pandemiji novega koronavirusa potekal septembra, vendar bo rdeča preproga virtualna, filmska platna pa bodo nadomestili računalniški ekrani. Zelo bo zmanjšano tudi število premier, ki jih bo za sedmino manj kot ponavadi. Na 45. izdaji festivala, ki bo potekal med 10. in 19. septembrom, bodo prikazali le 50 novih filmov.

Eden od vodij filmskega festivala v Torontu Cameron Bailey je povedal, da je pandemija festival močno prizadela, a bodo vztrajali. "Veselimo se, da lahko septembra predstavimo premišljen in zelo udaren program, ki odraža naše prepričanje, da nič ne more ustaviti dobrega pripovedovanja zgodb," je še dodal.

Na festivalu v Torontu, ki velja za enega pomembnejših dogodkov v filmskem svetu, običajno prikažejo 300 do 400 celovečercev in kratkih filmov z vsega sveta.

Pandemija novega koronavirusa je velike produkcijske hiše prisilila, da so ustavile snemanja, filmske festivale pa v preložitev ali odpoved letošnjih izdaj. Tako je bil med drugim odpovedan festival v Cannesu, ki ponavadi poteka maja.

V prvih petih festivalskih dneh bo celoten nabor filmov prikazan v tamkajšnjih kinodvoranah ob upoštevanju socialne distance in v drive-in kinih na prostem.

Med naslovi, ki so jih razkrili organizatorji, pa so režijski prvenec Halle Berry Bruised, film Another Round Thomasa Vinterberga in True Mothers Naomi Kawase.

Na virtualni rdeči preprogi pričakujejo goste, kot so Ava DuVernay, Nicole Kidman, Martin Scorsese, Alfonso Cuaron, Claire Denis, Viggo Mortensen, Zhang Ziyi in Denis Villeneuve, ki bodo sodelovali v interaktivnih spletnih pogovorih.

Prvič v zgodovini festivala v Torontu bodo zagnali tudi digitalno platformo. Preko nje si bo v času festivala mogoče ogledati filme ter spremljati pogovore in druge dogodke.

Več tisoč profesionalcev iz filmske branže, ki so upali na druženje v živo, pa bo moralo letos svoje sestanke izvesti preko spleta.