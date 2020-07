Na festivalu v Pulju več slovenskih filmov

Med njimi bodo celovečerci Andreja Košaka, Mateja Nahtigala, Metoda Pevca in Martina Turka

Korporacija (r. Matej Nahtigal)

Na letošnjem 67. filmskem festivalu v Pulju, ki bo potekal med 18. in 26. julijem, bo za glavno nagrado zlato areno tekmovalo 16 celovečercev. Med njimi bo tudi več slovenskih koprodukcij, ki so del filmskega programa manjšinskih koprodukcij. Na festivalu bodo na ogled celovečerci Vsi proti vsem v režiji Andreja Košaka, Korporacija Mateja Nahtigala, Jaz sem Frenk Metoda Pevca in Ne pozabi dihati Martina Turka.

Festival bo odprla premiera drame Mare režiserke Andree Štaka iz programa manjšinskih koprodukcij. V to kategorijo je uvrščenih še deset filmov, ki so prav tako kandidati za festivalske nagrade. Med njimi so slovensko-hrvaško-italijanska drama Ne pozabi dihati Martina Turka, slovensko-severnomakedonsko-hrvaška koprodukcija Vsi proti vsem Andreja Košaka, slovensko-hrvaška drama Korporacija Mateja Nahtigala in slovensko-hrvaško-severnomakedonsko-srbska produkcija Jaz sem Frenk v režiji Metoda Pevca.

ZcD11pdQQlM

s_LIWmKVybk

V puljski areni bo na ogled pet celovečercev, ki so uvrščeni v hrvaški program. Na prostem si bo možno ogledati filme Mater režiserja Jure Pavlovića, Glas Ognjena Sviličića, Ribanje i ribarsko prigovaranje Milana Trenca, Ideš? Idem! Ljube Zdjelarovića in Tereza 37 Danila Šerbedžije.

BxDwADvD2IU

Na festival se je uvrstilo tudi po več kot 20 kratkih in študentskih filmov. Med drugimi bo na sporedu na lanskem festivalu slovenskega filma z vesno nagrajeni kratki film Raj v režiji Sonje Prosenc in Mitje Lična. V programu študentskih filmov bodo predvajali slovenski dokumentarec Cafe Alzheimer Martina Drakslerja ter dramo Gaganje Roka Hvale, še piše na spletni strani festivala.