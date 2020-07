V petek po protestih upor s poezijo

Po petkovih protestih vabljeni na vrt Društva slovenskih pisateljev

Vinko Möderndorfer

© Borut Krajnc

Na vrtu Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani bo v petek, 3. julija ob 21.00 potekal prvi večer poezije, glasbe in druženja z naslovom Svoboda je glagol. Nastopili bodo: Boris A. Novak, Ervin Fritz, Alenka Jovanovski, Matej Krajnc in Vinko Möderndorfer, za glasbo pa bodo poskrbeli Jani Kovačič in Kombinatke.

Prireditev bo mogoče spremljati v živo tudi prek Facebook strani Društva slovenskih pisateljev. V primeru slabega vremena bo prireditev v prostorih Društva slovenskih pisateljev.