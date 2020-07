Zmaga amaterizma

Proslava ob dnevu državnosti

Proslava ob dnevu državnosti

© Borut Krajnc

Minuli torek smo si lahko ogledali proslavo ob dnevu državnosti, katere scenarist je bil Igor Pirkovič, novinar RTV. Proslava je potekala na ravni svečanosti ob zaključku šolskega leta večje primestne osnovne šole, scenaristove rime pa so bile vredne povprečnega petošolca. Koncepta ni bilo, razen da je vse skupaj spominjalo na oddajo Slovenski pozdrav, tokrat brez opolzkih vicev. Nastopajoči so peli narodnozabavne pesmi. Na platnu v ozadju so se vrtele slabe agencijske fotografije, ki so jih spremljali napisi s slovničnimi napakami. Bilo nam je nerodno.